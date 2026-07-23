川普：伊朗每炸荷莫茲1艘船 美就回轟1座橋梁或發電廠

川普總統22日前往多佛空軍基地，迎接陣亡的四名美軍士兵遺體返國。(歐新社)

美軍22日對伊朗 發動第12夜空襲，川普 總統警告，伊朗每在荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)攻擊一艘船隻，美國就摧毀伊朗一座橋梁或發電廠。伊朗外長則回應將採「以眼還眼」防衛原則。由於談判停滯，雙方皆以攻擊基礎設施作為施壓手段。川普22日也前往多佛空軍基地(Dover Air Force Base)，迎接四名美軍士兵遺體返國。

美聯社報導，美軍中央司令部表示，這些攻擊目的是「進一步削弱伊朗威脅民用船員及通行區域水域商船的能力」。川普總統22日稍早也透過社群媒體警告，「從此刻起，每當伊朗在荷莫茲海峽對船隻開火，無論是透過飛彈、火箭、無人機或任何其他裝置或武器，美國都將轟炸並摧毀一座橋梁或發電廠。」

伊朗外長阿拉奇(Seyyed Abbas Araghchi)則表示，伊朗將採取「以眼還眼」的防衛原則，「任何對伊朗的侵略，包括對我們基礎設施的攻擊，都將面臨強烈且斷然的回應。」

伊朗衛生部表示，過去11天美國空襲已造成53人死亡，其中包括六名女性與三名兒童，另有近600人受傷。

美軍在22日凌晨對伊朗發動新一波空襲，首都德黑蘭上空響起炮火。由於談判大致停滯，美伊雙方都透過攻擊民用基礎設施來獲取談判籌碼。伊朗針對美國的攻擊也採取反制措施，主要鎖定能源基礎設施及為波斯灣鄰國提供飲用水的海水淡化廠。

川普22日也前往德拉瓦州多佛空軍基地，迎接四名美軍士兵遺體返國。莊嚴的迎靈儀式中，川普在陣亡士兵的靈柩被護送下機時行舉手禮；這是川普自2月發動伊朗戰爭以來，第三次出席此類儀式。數小時後，川普在喬治亞州的一場活動中表示，這項儀式是「這是我做過最難的事」。他說，「我去過多佛很多次了。這次尤其令人難過。」

國防部確認，在約旦陣亡的士兵為25歲的泰勒．詹姆斯．費漢(Tyler James Feehan)以及19歲的伊莎貝拉．岡薩雷斯(Isabella Gonzales)。在約旦攻擊後失蹤的士兵為28歲的安吉爾．S．蘭帕薩德(Angel S. Rampersad)。在伊拉克陣亡的士兵為30歲的麥可．伊曼紐爾．史溫頓(Michael Emmanuel Swinton)。

眾院22日以216票對214票通過了僅獲共和黨支持、總額950億美元的預算提案，旨在為伊朗戰爭及白宮其他優先施政項目提供資金。民主黨一致反對，兩名共和黨議員也拒絕支持。參院領袖對此案不很積極，他們目前的關注是避免政府再關門。