華郵披露川普擬出兵馬利 恐成川普2.0動武第8國

馬利是內陸國家，人口接近2500萬，近年深陷伊斯蘭武裝暴力。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華郵披露川普考慮對馬利動武，打擊凱達附隨組織JNIM

華郵披露川普考慮對馬利動武，打擊凱達附隨組織JNIM 重點二： 若行動獲准，馬利將成川普第二任以來攻擊的第8國。

若行動獲准，馬利將成川普第二任以來攻擊的第8國。 重點三：美軍介入恐與俄方部隊衝突，且可能使局勢進一步惡化。

華盛頓郵報22日引述知情的前、現任美國官員透露，川普 總統考慮對西非國家馬利展開軍事行動，打擊境內凱達組織的區域附隨團體「伊斯蘭和穆斯林支持組織」。若行動獲准，馬利將成為川普第二任以來攻擊的第8個國家。

白宮高層意見分歧，以國安會反恐事務資深主任葛卡（Sebastian Gorka）最積極主張動武。川普重返白宮以來，已下令打擊葉門、索馬利亞、敘利亞 、伊朗、伊拉克 、奈及利亞及委內瑞拉。

「伊斯蘭和穆斯林支持組織」（JNIM）在馬利建立據點，日益頻繁攻擊西非沿海國家，成為當地武器裝備最精良的武裝團體，也是世上最強大的武裝組織之一。

一名川普政府官員被問及此事時拒絕透露川普意向，但表示美國長期敦促北非及西非各國政府，「購買美國設備與服務，支援對抗恐怖分子的作戰行動」。他表示，非洲薩赫爾（Sahel）地區面臨的恐怖主義是「跨國問題」，美方敦促區域夥伴及北約盟國支持薩赫爾地區國家對抗JNIM與伊斯蘭國（ISIS）的戰爭。

薩赫爾國家聯盟（Alliance of Sahel States）由馬利、布吉納法索及尼日組成。這3國近年由軍方領袖發動政變，推翻民選政府，並大幅切斷與西方國家的關係，轉向俄羅斯尋求安全援助。

馬利是內陸國家，人口接近2500萬，近年深陷伊斯蘭武裝暴力。馬利軍政府為平亂，先後引進俄國傭兵「瓦格納集團」及與俄國國防部關係更密切的「非洲軍團」（Africa Corps）。不過，根據「武裝衝突地點與事件資料計畫」（ACLED），去年馬利軍方及俄國夥伴造成925名平民死亡，遠高於JNIM與薩赫勒伊斯蘭國合計造成的232人死亡。

美軍若直接介入馬利，不僅可能與當地俄國部隊爆發衝突，華府與莫斯科也可能需要建立類似敘利亞內戰期間的衝突避免機制，防止雙方意外交火。

薩赫爾問題獨立專家杜夫卡（Corinne Dufka）警告，美軍攻擊可能致使JNIM首次把美國或當地美國人列為目標，也可能將近年自主性日益提高的JNIM重新推向凱達核心。

她說：「若美國協助馬利當局殺害JNIM領導人，可能適得其反，也可能錯失讓全球最成熟的聖戰組織之一去激進化並解除武裝的機會。」

蘇凡中心資深研究員、薩赫爾問題專家納斯爾（Wassim Nasr）認為，美國更適合介入調解，促使馬利軍政府與JNIM及遭打壓的政治反對派展開談判。JNIM的主要訴求並非全球聖戰，而是在地方治理中實施伊斯蘭律法。

納斯爾說：「再次訴諸軍事手段，無法真正解決問題。法國試了10年，俄羅斯也試了5年，局勢卻愈來愈糟。」