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紐時爆美軍傷亡後 五角大廈才認被3次攻擊

編譯周辰陽／綜合報導
伊朗國營電視台21日發布畫面顯示，一枚伊朗飛彈從未透露的地點發射。(路透)
伊朗國營電視台21日發布畫面顯示，一枚伊朗飛彈從未透露的地點發射。(路透)

紐約時報報導，多名美國官員透露，伊朗17日以彈道飛彈攻擊約旦造成美軍死傷之前，已三度空襲駐約旦美軍造成數十名官兵受傷、數架直升機受損。國防部並未公布這三次攻擊、也未披露人員傷亡數字，紐時報導刊出後，國防部才表示伊朗這幾波攻擊造成近百名美軍受傷。

中央司令部(CENTCOM)上周在空襲伊朗軍事設施後發表聲明，稱空襲是報復伊朗攻擊行經荷莫茲海峽商船，卻隻字未提伊朗曾攻擊駐有美軍的約旦穆瓦法克．薩勒蒂空軍基地(Muwaffaq Salti Air Base)。

一名美軍官員表示，中央司令部沒有義務公布受傷軍人資訊，尤其是傷者很快便返回崗位。另一名美軍官員反問，五角大廈為何要披露資訊，讓伊朗得以更精準地使用致命彈道飛彈和無人機，攻擊約旦境內及中東其他駐有數千名美軍的基地？美方官員表示，出於同樣理由，中央司令部也已停止公布每天在伊朗打擊多少個目標。

美伊戰爭已持續近五個月，五角大廈上一次針對戰事舉行大型簡報已是五月初；脆弱的停火協議破裂後，軍方也幾乎未說明後續戰略。川普政府過去幾個月同樣未披露美國關鍵且昂貴的武器庫存消耗情況，也未說明伊朗如何保有並重建可觀的飛彈能力。

美軍傷亡通報同樣是敏感議題。依照五角大廈規定，須待通知罹難者家屬滿24小時後，才會公開死者身分，一般也不會公布作戰受傷人員姓名。過去幾屆政府任內，軍方通常等到完成家屬通知後，才提供傷者的詳細資訊。拜登政府時期，美軍駐敘利亞和伊拉克基地遭伊朗支持的民兵組織攻擊後，五角大廈通常會公布美軍受傷人數。

中央司令部在18日的聲明中表示，17日遇襲受傷的美軍送往約旦醫院後均已出院，另有更多美軍受輕傷並返回崗位，但未說明具體人數，也未提及先前三次攻擊中的傷者。紐約時報指出，此事再度凸顯這場戰爭期間，五角大廈所稱的軍事行動安全需求，與政府向公眾說明戰況之間存在矛盾。

五角大廈首席發言人帕奈爾(Sean Parnell)在X發文表示，自7日以來，伊朗攻擊造成的美軍傷亡人數已增至近100人。他批評紐時指控軍方隱瞞傷亡「毫無根據且充滿惡意」，並稱相關說法是「帶有黨派偏見、急於抹黑美國軍方及其領導層的蹩腳記者」所捏造的謊言，意在引發民眾不安，稱紐時的行為「令人作嘔」。

帕奈爾宣稱美軍傷亡資訊均已公開，並定期在「國防傷亡分析系統」網站更新。近100名傷亡人員「絕大多數」是輕微腦震盪，其中96%已返回崗位。他批評，在缺乏背景資訊下選擇性引用原始數字，呈現的是刻意誤導且不完整的情況，並要求「所謂記者停止抹黑地表最優秀的作戰部隊」。

紐約時報發言人羅德斯．哈(Danielle Rhoades Ha)回應表示，該報對報導的準確性有信心，這篇新聞是重要的監督問責報導，有助美國民眾了解政府如何運作。

精華 FAQ

  • 報導指出，伊朗17日攻擊之前，駐約旦美軍已先遭3次空襲，造成數十名官兵受傷、數架直升機受損，但五角大廈當時並未對外公布。

  • 美軍官員表示，這類資訊涉及作戰安全，若公開傷亡與受損情況，可能讓伊朗更精準調整飛彈與無人機攻擊目標，因此中央司令部選擇不細說。

  • 帕奈爾批評紐時報導是惡意且帶有黨派偏見，強調傷亡資訊已公開；紐時則回應對報導準確性有信心，認為此報導有助公眾了解政府運作。

五角大廈 伊朗 荷莫茲海峽

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