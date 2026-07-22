打伊朗錢不夠 赫塞斯要追加800億 兩黨議員質疑

國防部長赫塞斯21日在參院撥款委員會的聽證會上，要求追加戰爭經費近800億元。(路透)

國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)21日在參院撥款委員會一場氣氛激烈的聽證會上，提供了美國為伊朗 戰爭耗資最新估算；赫塞斯估計這場戰爭已耗資375億元，高於先前評估，他強調，追加戰爭經費近800億元「緊急且必要」；但來自兩黨議員的質疑，多次打斷了他的開場白。

共和黨人準備了950億元新預算提案，作為軍方及白宮 其他優先事項資金；提案內容包括：600億元戰爭經費、120億元用於其他國家安全需求、100億元用於農業援助和100億元用於修改投票法。聽證會前，白宮發聲明敦促各方「立即」支持該預算決議且「不得修改」。

赫塞斯作證表示，川普總統提出的1.5兆元軍事預算是對軍方的世代投資；「如果沒有這些資金，我們將面臨嚴重短缺。」參謀長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)和農業部長羅林斯(Brooke Rollins)也出席聽證。

但參院撥款委員會民主黨領袖莫瑞(Patty Murray)警告，這將是一場「永無止境的戰爭」，「這場戰爭現在又一次失控了」。莫瑞說：「川普告訴我們40多次，協議即將達成，戰爭很快就會結束。但現在他又要求巨額撥款，還要我們相信一切都會好起來。」

美聯社報導，共和黨新預算提案大部分都撥給了戰爭經費；這也是共和黨希望在議員休會競選期中選舉以前，推出的最後一個優先方案。

聽證過程中，赫塞斯面對的質詢不僅涉及戰爭，也涉及他自己對國防部的領導。參院撥款委員會共和黨主席柯林斯(Susan Collins)表示，五角大廈阻撓或拒絕晉升多名軍官，尤其是女性和少數族裔軍官，「令人深感不安」。

新罕布夏州民主黨參議員夏亨(Jeanne Shaheen)則質疑，去年共和黨龐大預算案撥給五角大廈1500億元，國防部還沒花完其中一半，為何又要求追加經費？她問道：「如果還有750億元可用，為何要讓美國人民承擔一場他們不支持的戰爭費用？」夏亨也是參院外交關係委員會民主黨首席議員。

赫塞斯後來解釋，去年預算剩餘資金將於9月財政年度結束時用完。

國防部長赫塞斯21日在參院撥款委員會的聽證會上，要求追加戰爭經費近800億元。(路透)