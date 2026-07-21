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美情報評估曝川普陷兩難 再炸也難逼伊朗讓步

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普8日搭乘空軍一號降落英格蘭東部薩福克郡的米爾登霍爾皇家空軍基地後，在...
美國總統川普8日搭乘空軍一號降落英格蘭東部薩福克郡的米爾登霍爾皇家空軍基地後，在後續飛行途中於機上向記者談話。(美聯社)

華盛頓郵報20日報導，美國現任及前任官員透露，一份最新情報評估指出，即使面對美國目前新一輪軍事打擊，伊朗政府也不太可能受到重大衝擊或因此軟化談判立場。此外，美國情報機構分析人員也認為，德黑蘭與華府目前陷入和平與戰爭之間看不到盡頭的僵局。

這份最新情報報告主要由美國中央情報局撰寫。中情局分析人員強調，儘管伊朗在美國和以色列的攻擊中損失多名最高層領導人及大量軍事裝備，伊朗政權仍具備維持統治的能力。中情局5月的一份分析認為，即使遭到美國海上封鎖，伊朗仍能支撐至少3至4個月，之後才會面臨更嚴重的經濟困境。

中情局拒絕對這份新報告發表評論。現任及前任情報官員表示，這類關於伊朗的情報評估並非對未來作出明確預測，而是根據所有可取得的機密情報，包括人力情報與技術偵蒐，以及公開來源資料，呈現當前及未來可能趨勢的概況。

川普政府已聽取這些評估結果的簡報，內容似乎凸顯美國總統川普在這場戰爭中面臨的兩難處境。美伊兩國你來我往的敵對行動日益致命，也使雙方徘徊於和平與戰爭之間的僵局更加令人不安。川普目前不斷擴大攻擊，似乎已使戰局陷入僵持；然而，這場戰爭在美國國內極不受歡迎，美方若持續升高衝突，例如投入地面部隊，將使川普承受政治風險，也無法保證能在軍事上取得成功。

在更大規模戰爭可能再度爆發之際，伊朗與美國都釋出願意重新談判的訊號，但據報尚未取得進展。美國前近東事務副國家情報官、現任大西洋理事會資深主任帕尼科夫（Jonathan Panikoff）表示，川普政府現在似乎認為，只要持續加大對伊朗的軍事打擊，德黑蘭最終就會軟化立場，但這種判斷幾乎肯定是錯誤的。伊朗政府一再表明，政權存續是首要目標；即使人民和經濟受到傷害，也願意承受打擊。

帕尼科夫坦言，美國沒有太多好選項，很難想出理想解方；但他也不認為川普會發動地面入侵。他預測，這場衝突仍將多次大幅升溫，短暫平靜後又再度爆發戰火。

精華 FAQ

  • 報導指出，中情局等情報分析認為，即使美國再度發動軍事打擊，也不太可能對伊朗造成重大衝擊，更難迫使德黑蘭在談判上讓步，顯示施壓效果有限。

  • 分析人員認為，伊朗即使遭受美國與以色列攻擊、損失高層與軍備，政權仍有能力維持統治；先前評估甚至指出，面對海上封鎖也可撐至少3至4個月。

  • 川普一方面持續擴大攻擊，卻難以打破僵局；另一方面，若進一步升高衝突或投入地面部隊，將承受國內反戰壓力與政治風險，且未必能換來軍事成功。

伊朗 川普 以色列

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