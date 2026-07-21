五角大廈：美伊恢復交火以來 受傷官兵近百

五角大廈 20日表示，美國與伊朗 過去兩週重啟戰端以來，已有近百名美軍受傷。美國總統川普 當前因伊朗戰爭所致的代價，面臨日益升高的反對聲浪。

英國「金融時報」報導，五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）表示，自美國7月7日對伊朗重啟空襲以來，「有近100名美軍官兵受到程度不一傷勢」，其中96%已重返崗位。

帕尼爾在X平台寫道：「他們決心重返戰場。」還說絕大多數傷勢為輕微腦震盪。川普政府現正為外界指控其隱瞞傷亡人數一事辯駁。

這項傷亡人數說明發布前的數小時，五角大廈甫證實17日晚間約旦一處空軍基地遭伊朗攻擊而陣亡的兩名美軍官兵身分，分別為來自夏威夷、25歲的陸軍中尉費安（Tyler James Feehan），以及來自德州、19歲的陸軍一兵龔薩雷斯（Isabella Gonzales）。

美軍中央司令部仍在尋找第3名據信在約旦基地遇襲攻中喪生官兵下落，正比對現場尋獲的遺體身分；另一名美軍官兵18日在伊拉克北部殉職，是第4名陣亡者。

這場戰事不見盡頭，不僅能源價格上漲，傷亡人數也隨之攀升，已對川普的支持率造成壓力。

美國汽車協會（AAA）20日公布的數據顯示，自停火協議破裂以來，美伊雙方針鋒相對的衝突不斷升溫，近幾週美國汽油價格持續走高，目前又漲回每加侖4美元以上。