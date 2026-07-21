要嘛停火、要嘛大打 川普面臨美伊戰爭二選一 決定前可能再炸數日

美國總統川普19日觀看世足賽決賽後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並在下機時與記者談話。(美聯社)

美國與伊朗 重啟衝突後，戰事不僅使波斯灣陷入癱瘓，也變得曠日持久、看不到盡頭。美國總統川普 正面臨關鍵抉擇，美國和以色列 官員認為，目前戰局已難以為繼，只有兩種可行結局：一是推動新一輪為期10天的停火，重新開放荷莫茲海峽；二是美以發動大規模聯合軍事行動，迫使德黑蘭投降。

美軍連續10晚轟炸，仍未能打破伊朗對荷莫茲海峽的控制，使川普更深地捲入這場他一再宣稱已經獲勝的戰爭。川普尚未決定下一步，但官員認為，未來幾天將決定戰事究竟走向停火，還是全面升級。2名直接掌握調停進展的地區消息人士告訴Axios，卡達、埃及、巴基斯坦和其他地區調停方已向美國與伊朗提出一項為期10天的停火方案。

美方官員表示，川普政府正在研究這項方案，已敦促以色列避免採取可能封死外交窗口的行動，但也為談判破裂預作準備。美軍近日已向該地區派遣數十架戰機和空中加油機，集結大幅升級戰事所需的兵力。以方消息人士則表示，以軍已進入高度戒備狀態，並為幾天內可能將戰事擴大為全面協同作戰做好準備。

Axios指出，地區調停方再次爭分奪秒，試圖中斷美伊之間的報復循環，每次新攻擊都會使局勢更加致命、代價更高，也更難控制。新的停火方案將停止戰鬥、恢復荷莫茲海峽航運，並為華府與德黑蘭留下挽救瀕臨破裂的初步和平協議空間。一名地區消息人士說：「我們告訴美國和伊朗，我們提議設置一段冷卻期。」

調停方提出的方案將全面重新開放荷莫茲海峽兩條航道，行經阿曼水域的南側航道將不受伊朗攻擊；行經伊朗水域的北側航道則不受美國封鎖。美伊將在為期10天的停火期間，談判管理海峽通行的較長期安排。

一名地區消息人士表示，其中一個選項將允許伊朗就海上安全、環境保護和其他服務，收取「合理的服務費」。馬來西亞、印尼和新加坡在麻六甲海峽向船隻收取特定服務費，而非統一通行費，可能成為參考模式。另一項構想則是將費用撥入由國際海事組織參與管理的聯合基金。

川普和伊朗都尚未接受停火方案，雙方似乎都想在同意停火前，透過進一步攻擊增加談判籌碼。地區消息人士表示，調停方正以阿曼、伊朗和卡達11日在阿曼首都馬斯開特討論的方案為基礎，繼續推進斡旋。美國當時要求德黑蘭公開承諾維持荷莫茲海峽開放，但談判最終未能達成協議，伊朗不久後便攻擊海峽內的商船，引發美軍轟炸，此後每晚持續至今。

一名地區消息人士表示，停火行動18日原本逐漸取得進展，但伊朗隨後以飛彈攻擊約旦，造成至少2名美軍官兵死亡，促使華府對停火行動轉趨保留。

一名美方資深官員證實，談判仍在持續，但川普的報復行動尚未結束。該官員指出，川普目前專注於讓伊朗為違反初步和平協議、持續在荷莫茲海峽從事恐怖主義行動，以及最近造成美軍官兵死亡付出代價，「這些毀滅性打擊將持續下去，直到總統另有決定。」

目前尚不清楚川普是否已完整聽取停火架構簡報，也不清楚他是否會在看不到達成長期協議明確途徑的情況下，接受另一次臨時停火。一名地區消息人士表示，白宮可能還會繼續轟炸伊朗數天，為美軍官兵在約旦遇害報仇，之後才會認真考慮這項方案。

一名地區消息人士說：「我們正努力制定一套可持續的解決方案。伊朗不能單方面決定條件，但各方也不能無視伊朗。」