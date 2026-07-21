我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空服員分享搭機升等祕訣：關鍵在會員等級、提早報到

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

伊空襲約旦美軍基地已致3死 2殉難者姓名公開

記者顏伶如／綜合報導
美伊戰爭持續，約旦成為戰爭新爆點。圖為伊朗攻擊美軍在約旦軍事基地被炸死的女兵伊莎...
美伊戰爭持續，約旦成為戰爭新爆點。圖為伊朗攻擊美軍在約旦軍事基地被炸死的女兵伊莎貝拉．岡薩雷斯。（路透）

國防部20日公布兩名在約旦遭受伊朗攻擊殉難美軍的姓名，證實來自夏威夷伊娃海灘(Ewa Beach)的25歲中尉費漢(Tyler James Feehan)與來自德州卡羅爾頓(Carrollton)的19歲二等兵岡薩雷斯(Isabella Gonzales)17日在約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地(Muwaffaq Salti Air Base)受到飛彈襲擊喪生。這是今年4月美伊宣布停火以來，美軍第一次在伊朗襲擊之下出現人員傷亡。華爾街日報分析，隨著美軍死亡人數增加，約旦如今儼然成為美伊戰爭當中的新爆點。

報導指出，官員20日說，穆瓦法克薩爾提空軍基地裡官兵宿舍被伊朗飛彈擊中後，現場發現第三具罹難美軍遺體，軍方正在進行檢驗。官員說，空軍基地上周24小時裡受到三波飛彈攻擊，伊朗飛彈在三次攻擊行動裡都穿透美軍防空網，曝露了地區裡大約5萬名駐紮美軍現在面臨的安全挑戰，伊朗軍隊目前依然擁有大量的彈道飛彈與無人機。

身為美國親密盟友的約旦，在美伊戰爭當中美軍駐紮數量增加，成為美國軍事行動樞紐。現任與前任官員說，德黑蘭針對駐約旦美軍擴大飛彈及無人機攻擊，目的在於造成美軍傷亡以威懾華府，讓美國不再升級與德黑蘭的較量。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)說，美軍陣亡讓美國決心「變得更加堅定」。

報導指出，這波攻擊絕對不是伊朗針對駐約旦美軍唯一一次襲擊，伊朗企圖讓約旦在這場戰爭當中成為衝突點，做為對約旦跟華府合作的懲罰，並且在美國國內炒熱有關美伊戰爭的輿論辯論。

前美國駐約旦資深外交官、現任中東研究所(Middle East Institute)研究員艾爾(Alan Eyre)說，美軍在約旦的部署某些考量來自地理因素，其他部分則因為約旦在經濟上依賴華府，因此願意與美國戰略、區域目標保持一致。艾爾表示：「在伊朗還沒有對美國的區域基地發動報復之前，這向來是很好的低風險策略。」

精華 FAQ

  • 報導指出，攻擊已造成3名美軍死亡，其中2人的姓名已由國防部公開，另有1具遺體在基地宿舍遭飛彈擊中後被發現，仍待軍方檢驗確認身分。

  • 國防部公布的兩名殉難者分別是來自夏威夷伊娃海灘的25歲中尉費漢 Tyler James Feehan，以及來自德州卡羅爾頓的19歲二等兵岡薩雷斯 Isabella Gonzales。

  • 因伊朗多次以飛彈與無人機攻擊駐約旦美軍，且多次穿透防空網造成死亡，美方在當地約有5萬名駐軍，顯示約旦已成雙方對抗升高的新衝突核心。

伊朗 夏威夷 美伊

上一則

查洩空軍一號「機」密 司法部索紐時記者及親屬通聯紀錄

下一則

連10晚轟炸伊朗 川普：殺害美國士兵 將付數倍代價

延伸閱讀

伊朗飛彈突破約旦防空畫面曝光 美軍2陣亡1失蹤 川普回應了

伊朗飛彈突破約旦防空畫面曝光 美軍2陣亡1失蹤 川普回應了
中東戰事升級／美軍再傳傷亡 對伊發動第九波報復空襲

中東戰事升級／美軍再傳傷亡 對伊發動第九波報復空襲

伊朗襲美軍基地陣亡官兵身分曝光 川普近日決定是否全面作戰

伊朗襲美軍基地陣亡官兵身分曝光 川普近日決定是否全面作戰
伊朗報復攻擊約旦基地 美軍2死1失聯 美立即回擊再炸伊境

伊朗報復攻擊約旦基地 美軍2死1失聯 美立即回擊再炸伊境

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
美國總統川普19日搭乘卡達捐贈的波音747豪華客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯合基地。(美聯社)

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」原因曝光

2026-07-20 01:46
川普政府擬定新規，在海外使館受理綠卡申請，須先繳10萬元保證金。(路透)

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

2026-07-15 22:03
有機構研究，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元。(路透)

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

2026-07-13 21:45
一架美軍E-3哨兵空中預警機3月31日支援美軍對伊朗的「史詩怒火」行動。(路透)

美軍空襲伊朗D3…12架軍機現蹤中東 E-3哨兵預警機盯600個目標

2026-07-13 23:35

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶