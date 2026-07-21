伊空襲約旦美軍基地已致3死 2殉難者姓名公開

美伊戰爭持續，約旦成為戰爭新爆點。圖為伊朗攻擊美軍在約旦軍事基地被炸死的女兵伊莎貝拉．岡薩雷斯。（路透）

國防部20日公布兩名在約旦遭受伊朗 攻擊殉難美軍的姓名，證實來自夏威夷 伊娃海灘(Ewa Beach)的25歲中尉費漢(Tyler James Feehan)與來自德州卡羅爾頓(Carrollton)的19歲二等兵岡薩雷斯(Isabella Gonzales)17日在約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地(Muwaffaq Salti Air Base)受到飛彈襲擊喪生。這是今年4月美伊 宣布停火以來，美軍第一次在伊朗襲擊之下出現人員傷亡。華爾街日報分析，隨著美軍死亡人數增加，約旦如今儼然成為美伊戰爭當中的新爆點。

報導指出，官員20日說，穆瓦法克薩爾提空軍基地裡官兵宿舍被伊朗飛彈擊中後，現場發現第三具罹難美軍遺體，軍方正在進行檢驗。官員說，空軍基地上周24小時裡受到三波飛彈攻擊，伊朗飛彈在三次攻擊行動裡都穿透美軍防空網，曝露了地區裡大約5萬名駐紮美軍現在面臨的安全挑戰，伊朗軍隊目前依然擁有大量的彈道飛彈與無人機。

身為美國親密盟友的約旦，在美伊戰爭當中美軍駐紮數量增加，成為美國軍事行動樞紐。現任與前任官員說，德黑蘭針對駐約旦美軍擴大飛彈及無人機攻擊，目的在於造成美軍傷亡以威懾華府，讓美國不再升級與德黑蘭的較量。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)說，美軍陣亡讓美國決心「變得更加堅定」。

報導指出，這波攻擊絕對不是伊朗針對駐約旦美軍唯一一次襲擊，伊朗企圖讓約旦在這場戰爭當中成為衝突點，做為對約旦跟華府合作的懲罰，並且在美國國內炒熱有關美伊戰爭的輿論辯論。

前美國駐約旦資深外交官、現任中東研究所(Middle East Institute)研究員艾爾(Alan Eyre)說，美軍在約旦的部署某些考量來自地理因素，其他部分則因為約旦在經濟上依賴華府，因此願意與美國戰略、區域目標保持一致。艾爾表示：「在伊朗還沒有對美國的區域基地發動報復之前，這向來是很好的低風險策略。」