連10晚轟炸伊朗 川普：殺害美國士兵 將付數倍代價
美伊上個月簽署的臨時協議已經破裂，途經荷莫茲海峽的航運基本上再度停滯，雙方也將目標對準了數百萬民眾賴以生存的民用基礎設施。兩國距全面戰爭又近了一步。美軍20日晚間表示為重新開放荷莫茲海峽，已連續第10晚空襲伊朗，川普總統更說要伊朗付出代價，原油價格也應聲上漲。
美國中央司令部(U.S. Central Command)在社群媒體表示，最新一波空襲「旨在進一步削弱伊朗用於攻擊該海峽商業航運的軍事能力」。
儘管美國與伊朗再次一步步逼近全面戰爭，外交方面仍出現一絲希望。伊朗內政部長已前往巴基斯坦——這場衝突的重要調停國——進行會談，尋求透過外交途徑緩和緊張局勢。
葉門親伊朗的民兵叛軍組織「青年運動」(Houthis)20日表示，將會對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，這舉動預計可能會在伊朗戰爭中開闢一條針對美國的新戰線，並加劇海灣以外地區全球能源供應和貿易面臨的威脅。
海峽的全面封鎖，會導致沙烏地阿拉伯大部分石油出口無法離開該地區，讓全球石油供應減少7%。這場戰爭目前已經導致全球石油供應減少了10%。
美聯社報導，20日清晨美國對伊朗境內目標發動更多空襲，伊朗則向美國盟友科威特和巴林發射飛彈，一艘油輪在荷莫茲海峽遭到攻擊，另一艘油輪在荷莫茲海峽靠近阿曼海岸附近被一枚砲彈擊中後起火。英國海事貿易行動中心(United Kingdom Maritime Trade Operations center)稱船員棄船逃生，數小時後船隻仍在海上漂流並燃燒。
美軍一直鼓勵船隻從阿曼繞道，以避開伊朗控制。伊朗伊斯蘭革命衛隊隨後聲稱其攻擊目標是荷莫茲海峽的油輪。
在持續兩周的交火中，美軍襲擊伊朗的橋樑、電力設施，並從20日開始，將矛頭指向了據信藏有伊朗地下飛彈基地的城市。
川普已威脅要襲擊伊朗的發電廠和橋梁，試圖迫使伊朗放鬆荷莫茲海峽的控制，上周美軍重新封鎖伊朗港口，阻止原油運出，軍方稱目前已讓七艘船隻調頭、擊沉一艘。
至於17日伊朗攻擊約旦一處基地造成2死1失蹤，軍方已確認了2名陣亡士兵的身分，自戰爭爆發以來，已有17名美軍士兵喪生。川普20日發文警告：「伊朗每殺害一名美國士兵，都將付出數倍的代價！」
伊朗20日對美國的盟友科威特和巴林(美國海軍第五艦隊的駐地)發動了報復性攻擊。
種種局勢推高了油價，基準布蘭特原油20日價格突破每桶88元，一般汽油均價攀升至每加侖4元。
美國中央司令部表示，最新空襲是要進一步削弱伊朗用於攻擊荷莫茲海峽商業航運的軍事能力，並迫使其放鬆對海峽的控制，以恢復航運。 內文指出，若海峽全面封鎖，沙烏地阿拉伯大部分石油出口將受阻，全球石油供應可能再減少7%；目前戰事已使全球石油供應減少10%。 川普在社群發文警告，伊朗每殺害1名美國士兵，都將付出數倍代價；他同時將矛頭指向伊朗軍事與基礎設施，強化施壓迫使對方退讓。
精華 FAQ
美國中央司令部表示，最新空襲是要進一步削弱伊朗用於攻擊荷莫茲海峽商業航運的軍事能力，並迫使其放鬆對海峽的控制，以恢復航運。
內文指出，若海峽全面封鎖，沙烏地阿拉伯大部分石油出口將受阻，全球石油供應可能再減少7%；目前戰事已使全球石油供應減少10%。
川普在社群發文警告，伊朗每殺害1名美國士兵，都將付出數倍代價；他同時將矛頭指向伊朗軍事與基礎設施，強化施壓迫使對方退讓。
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