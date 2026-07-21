連10晚轟炸伊朗 川普：殺害美國士兵 將付數倍代價

又有美國士兵遇襲死亡，川普總統警告伊朗要為殺死美軍付出代價。（美聯社）

美伊上個月簽署的臨時協議已經破裂，途經荷莫茲海峽 的航運基本上再度停滯，雙方也將目標對準了數百萬民眾賴以生存的民用基礎設施。兩國距全面戰爭又近了一步。美軍20日晚間表示為重新開放荷莫茲海峽，已連續第10晚空襲伊朗 ，川普 總統更說要伊朗付出代價，原油價格也應聲上漲。

美國中央司令部(U.S. Central Command)在社群媒體表示，最新一波空襲「旨在進一步削弱伊朗用於攻擊該海峽商業航運的軍事能力」。

伊朗20日對美國的盟友科威特和巴林發動了報復性攻擊。圖為伊朗外交部發言人巴蓋伊。（新華社）

儘管美國與伊朗再次一步步逼近全面戰爭，外交方面仍出現一絲希望。伊朗內政部長已前往巴基斯坦——這場衝突的重要調停國——進行會談，尋求透過外交途徑緩和緊張局勢。

葉門親伊朗的民兵叛軍組織「青年運動」(Houthis)20日表示，將會對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，這舉動預計可能會在伊朗戰爭中開闢一條針對美國的新戰線，並加劇海灣以外地區全球能源供應和貿易面臨的威脅。

海峽的全面封鎖，會導致沙烏地阿拉伯大部分石油出口無法離開該地區，讓全球石油供應減少7%。這場戰爭目前已經導致全球石油供應減少了10%。

美聯社報導，20日清晨美國對伊朗境內目標發動更多空襲，伊朗則向美國盟友科威特和巴林發射飛彈，一艘油輪在荷莫茲海峽遭到攻擊，另一艘油輪在荷莫茲海峽靠近阿曼海岸附近被一枚砲彈擊中後起火。英國海事貿易行動中心(United Kingdom Maritime Trade Operations center)稱船員棄船逃生，數小時後船隻仍在海上漂流並燃燒。

美軍一直鼓勵船隻從阿曼繞道，以避開伊朗控制。伊朗伊斯蘭革命衛隊隨後聲稱其攻擊目標是荷莫茲海峽的油輪。

在持續兩周的交火中，美軍襲擊伊朗的橋樑、電力設施，並從20日開始，將矛頭指向了據信藏有伊朗地下飛彈基地的城市。

川普已威脅要襲擊伊朗的發電廠和橋梁，試圖迫使伊朗放鬆荷莫茲海峽的控制，上周美軍重新封鎖伊朗港口，阻止原油運出，軍方稱目前已讓七艘船隻調頭、擊沉一艘。

至於17日伊朗攻擊約旦一處基地造成2死1失蹤，軍方已確認了2名陣亡士兵的身分，自戰爭爆發以來，已有17名美軍士兵喪生。川普20日發文警告：「伊朗每殺害一名美國士兵，都將付出數倍的代價！」

伊朗20日對美國的盟友科威特和巴林(美國海軍第五艦隊的駐地)發動了報復性攻擊。

美伊戰爭未止，國際原油帶動汽油價格上漲。（路透）

種種局勢推高了油價，基準布蘭特原油20日價格突破每桶88元，一般汽油均價攀升至每加侖4元。