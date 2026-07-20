我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／西班牙官方冠軍合照「裁掉川普」網：美國要宣戰了？

赴美留學新制／別只看I-20 還要確認一文件

伊朗襲美軍基地陣亡官兵身分曝光 川普近日決定是否全面作戰

編譯周辰陽／即時報導
美軍駐約旦一座基地17日遭伊朗攻擊，造成2名陸軍官兵陣亡。合成照片左為19歲二等...
美軍駐約旦一座基地17日遭伊朗攻擊，造成2名陸軍官兵陣亡。合成照片左為19歲二等兵伊莎貝拉．岡薩雷斯，右為25歲中尉費漢。(美聯社／美國陸軍)

美國陸軍2名士兵在約旦一座美軍基地遭伊朗攻擊喪生後，川普總統20日誓言強力回應，並警告伊朗將為2名士兵之死付出慘痛代價。

福斯新聞報導，川普在真實社群（Truth Social）寫道：「伊朗每殺害一名美國士兵，都將為此付出數倍代價！這項指令已傳達給國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩，以及軍方每一位領導人。」

川普發文前，五角大廈已公布在約旦穆瓦法克薩爾蒂空軍基地喪生的2名士兵身分，分別是25歲的陸軍中尉費漢（Tyler James Feehan），以及19歲的陸軍二等兵伊莎貝拉．岡薩雷斯（Isabella Gonzales）。兩人當時正在支援「堅定決心行動」；岡薩雷斯在攻擊發生當天、也就是17日喪生，費漢則於隔天死亡。

美國中央司令部（CENTCOM）19日表示，第3名士兵仍然失蹤。五角大廈則指出，這起攻擊仍在調查。川普並未透露軍事回應細節，不過，資深官員20日向福斯新聞透露，川普預計未來幾天內決定，是否擴大對伊朗的軍事行動並恢復全面作戰。

官員強調，目前尚未作出最終決定。不過，川普若下令恢復全面軍事行動，攻勢將比這波連續多日空襲「猛烈得多，範圍也廣得多」。美軍先前連日空襲主要鎖定與荷莫茲海峽周邊行動有關的伊朗軍事資產；一名美方官員也證實，美軍此前大致避開德黑蘭附近地區及伊朗核設施，但「如果恢復全面軍事行動，情況可能會改變」。

福斯新聞首席國家安全記者葛里芬（Jennifer Griffin）指出，CENTCOM可能增強軍事部署，包括增派F-16及F-35戰機，以及KC-135空中加油機，為川普可能擴大攻勢預作準備。前述官員也證實，有更多美軍軍機正調往中東，並形容這些部署屬於「前置準備」，軍事規劃人員目前仍在等待川普作出最終決定；空中加油機則正從區內其他地點調往以色列。

美方官員尚未發現橫跨歐洲的大規模空中運輸跡象，而這類調動通常會出現在部署B-2「幽靈」轟炸機，或直接從美國大規模調動軍機之前。

這名官員表示，部分加油機重新部署，與美軍在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）中止後撤離本古里安國際機場有關。他補充，如果美國恢復全面行動，且以色列加入空襲，把加油機部署在以色列軍事設施，將比部署在波斯灣國家的基地更安全。

這名官員表示，所有方案目前都在討論與辯論。川普若決定大幅擴大戰事，以色列可能會參與其中。

精華 FAQ

  • 美國陸軍2名士兵在約旦穆瓦法克薩爾蒂空軍基地喪生，分別是25歲中尉費漢與19歲二等兵岡薩雷斯；另有1名士兵截至19日仍被列為失蹤。

  • 川普在真實社群發文表示，伊朗每殺害1名美國士兵都將付出數倍代價，並稱已將相關指令傳達給國防部長、參謀首長聯席會議主席及軍方領導人。

  • 美軍正增派F-16、F-35與KC-135等兵力到中東，屬於前置準備；官員稱川普數日內將決定是否擴大空襲，若恢復全面作戰，規模與強度都會明顯升高。

伊朗 川普 赫塞斯

上一則

川普將對部分加拿大商品祭50%關稅 首度援引未曾啟用法律條款

延伸閱讀

美軍拆伊朗未爆彈陣亡 美連炸9夜再增兵 美伊全面戰一觸即發

美軍拆伊朗未爆彈陣亡 美連炸9夜再增兵 美伊全面戰一觸即發
強硬報復？川普：每殺一名美軍 伊朗將付數倍代價

強硬報復？川普：每殺一名美軍 伊朗將付數倍代價
準備擴大打擊伊朗？美擬增派數十架空中加油機進駐以色列

準備擴大打擊伊朗？美擬增派數十架空中加油機進駐以色列
美軍精準轟炸伊朗多處 川普：獻給陣亡士兵

美軍精準轟炸伊朗多處 川普：獻給陣亡士兵

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
美國總統川普19日搭乘卡達捐贈的波音747豪華客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯合基地。(美聯社)

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」原因曝光

2026-07-20 01:46
川普政府擬定新規，在海外使館受理綠卡申請，須先繳10萬元保證金。(路透)

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

2026-07-15 22:03
有機構研究，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元。(路透)

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

2026-07-13 21:45
一架美軍E-3哨兵空中預警機3月31日支援美軍對伊朗的「史詩怒火」行動。(路透)

美軍空襲伊朗D3…12架軍機現蹤中東 E-3哨兵預警機盯600個目標

2026-07-13 23:35

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶