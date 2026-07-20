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川普世界盃場邊會卡尼 要加拿大控制野火 防霾害入美

中央社／華盛頓19日綜合外電報導
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加拿大總理卡尼（左起）、墨西哥總統薛恩鮑姆、美國第一夫人梅蘭妮亞及總統川普於7月...
加拿大總理卡尼（左起）、墨西哥總統薛恩鮑姆、美國第一夫人梅蘭妮亞及總統川普於7月19日在美國新澤西觀賞2026年世界盃足球賽決賽。(美聯社)

美國總統川普19日表示，他已告訴加拿大總理卡尼（Mark Carney），應加強控制安大略省的野火，所產生的霾害已波及美國數州。

川普昨天才揚言要對加拿大商品加徵關稅，以懲罰加拿大野火煙霾對美國造成的影響。

川普說，他與卡尼19日在世界盃足球賽（FIFA World Cup）決賽場邊進行交談。

川普在看完比賽後對媒體說：「我和卡尼的關係不錯，不過那些野火真的要處理了...也許他們應該賠償我們一些損失，或是美國應該對加拿大增課關稅。」

加國安大略省（Ontario）自16日以來爆發數百場野火，所產生的濃煙籠罩美國，從中西部到東北部與大西洋沿岸的廣大地區都受波及，美方連日來呼籲民眾盡量待在室內。

對於川普的說法，卡尼辦公室並未立即回覆置評要求。

卡尼昨天在社群平台X發文表示，加拿大方面已調派超過5300名消防人員，並運用數據與先進熱感技術，加強即時偵測及應變工作。

官方數據顯示，加拿大在本季已有約240萬公頃土地遭野火肆虐。氣候專家指出，全球氣溫升高，導致世界各地野火發生的頻率增加、規模強度上升。

精華 FAQ

  • 川普表示，他與加拿大總理卡尼在世界盃決賽場邊談到安大略省野火問題，認為野火產生的霾害已影響美國多州，應立即加強控制。

  • 川普一方面要求加拿大處理野火與煙霾，另一方面還提到可能向加拿大商品加徵關稅，甚至表示加拿大或許應賠償美國因此承受的損失。

  • 卡尼辦公室表示，加拿大已調派超過5300名消防人員，並運用數據與熱感技術強化監測；官方數據顯示，本季已有約240萬公頃土地遭野火肆虐。

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