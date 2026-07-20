美軍精準轟炸伊朗多處 川普：獻給陣亡士兵

美國中央司令部19日晚間連續第九晚空襲伊朗，根據公布畫面可見精準彈藥高速瞄準（左）擊中位於多處的目標後引發大爆炸（右）。(取材自中央司令部在X的影音)

美國中央司令部19日晚間連續第九晚空襲伊朗 ，行動歷時約3小時結束，根據美軍公布畫面可見發射精準彈藥擊中多處目標。美國總統川普 再度回應美軍陣亡人數增加，稱「今晚重擊伊朗向陣亡士兵致敬」；國務卿魯比歐 則表示仍希望透過外交途徑解決爭端，並警告外交失敗對伊朗經濟不會是好事。

中央司令部於美東19日晚間7時針對伊朗展開最新一波軍事行動，並於當晚10時宣布完成行動。

根據中央司令部，此次火力鎖定伊朗軍事指揮中心、防空及沿岸監視設施、海上軍事能力、飛彈與無人機發射場，以及通訊網路，目標進一步削弱伊朗攻擊荷莫茲海峽商船與船員的能力。

聲明強調，此次行動是依美國三軍統帥川普指示，向伊朗追究責任。伊朗17日攻擊美軍駐約旦基地，造成2名士兵陣亡、1人失蹤；另有1名美軍在伊拉克基地參與拆除伊朗無人機未爆彈時，疑遭碎片擊中身亡。

CNN報導，美軍再傳陣亡消息後，川普19日回應表示「感到非常難過」，並稱這些偉大的愛國者正在前線作戰，「確保伊朗無法擁有核武」。他還說：「我們今晚非常猛烈打擊伊朗，以向陣亡士兵致敬。」

美國國務卿魯比歐19日則表示，儘管美伊衝突持續升溫，美方仍希望透過外交途徑解決爭端，並將繼續嘗試與伊朗接觸。他強調，只要談判大門重新開啟，美國樂見其成，但伊朗一面釋出願意對話的訊號，一面持續向船隻發射飛彈與無人機，甚至阻礙荷莫茲海峽航運，美方必須對其實際行動作出回應。

魯比歐也警告，若外交努力失敗，對經濟已陷困境的伊朗不會是好事。

對於近期3名美軍陣亡，魯比歐表示，一名美軍在伊拉克北部拆除遭擊落的伊朗無人機時意外身亡。他說：「軍方所做的任何事都不安全，所有任務本質上都具有危險性。我們感謝有這些英勇的美國人穿上軍服，為國服務。」

談到另有2名美軍在伊朗攻擊約旦基地時喪生，魯比歐表示：「有一枚飛彈突破防線。我們幾乎擊落所有飛彈，但有一枚漏網……這令人心碎。」

目前美軍在伊朗戰爭中累計17名士兵陣亡、超過430名士兵受傷。