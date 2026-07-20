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中東戰事升級／美軍再傳傷亡 對伊發動第九波報復空襲

編譯盧思綸 俞仲慈／綜合報導
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文章摘要整理：

美軍因伊朗對駐中東美軍的攻擊連續第9晚報復空襲，並增派戰機與空中加油機，同時國務院發布全球旅遊警示，防範衝突擴大。

伊朗針對駐紮在伊拉克和約旦的美軍發動攻擊，美軍19日宣布新增一名美軍陣亡，隨著死傷人數增加，美伊停火協議破裂，中東戰爭全面升級，國務院緊急發布全球警示，強調伊朗攻擊目標不限中東地區。

美軍在19日晚宣布，再對伊朗發動空襲，這是美軍連續第九晚攻擊伊朗，這是回應伊朗這幾天在約旦和伊拉克發動的無人機和飛彈攻擊，造成四名美軍士兵喪生報復。

華爾街日報報導，美國中央司令部(U.S. Central Command)19日證實，駐紮伊拉克北部一名美軍18日因引爆一架被擊落的伊朗攻擊無人機不幸殉職，還有一人受傷；當天還有一枚伊朗飛彈擊中約旦一處軍事基地，造成兩人死亡。累計美伊衝突發生至今，已有17名美軍因敵對行動或意外事故陣亡。

紐約時報報導，美伊兩國為爭奪荷莫茲海峽控制權持續爆發衝突，美軍19日證實，已對伊朗海岸監視和防空設施以及襲擊駐約旦美軍的伊斯蘭革命衛隊部隊發動襲擊，不過伊朗也鎖定維持中東美軍關鍵軍力的科威特、巴林和約旦等國展開報復性攻擊，科威特當局宣稱境內一座煉油設施、發電廠和水處理廠等關鍵基礎設施，數日來遭到伊朗攻擊，造成重大損失；約旦軍方也表示，該國防空部隊擊落三枚來襲的伊朗飛彈，第四枚飛彈則落在無人區。

儘管過去一周兩國極力避免爆發全面戰爭，但分析師憂心衝突持續升溫，可能引發惡性循環，加上美軍陣亡人數增加形成川普總統克制力一大考驗，先前他已放話，如果伊朗繼續殺害美軍士兵，不排除重啟戰火。

美軍緊急增強中東地區軍備，德國斯潘達勒姆空軍基地(Spangdahlem Air Base)F-16戰鬥機已調派至中東地區，戰機具備攻擊伊朗發射地對空飛彈的雷達能力；此外，美軍F-35戰鬥機也從英國皇家空軍萊肯希斯基地(R.A.F. Lakenheath)部署至中東，空中加油機也趕赴該地區。

紐約郵報報導，國務院18日發布全球旅遊警示，呼籲海外、尤其中東地區美國公民應保持警覺，聲明指出，親伊朗組織可能攻擊美國派駐外海基地或世界各地與美國及美國人有關地點，疾呼美國公民應遵循距離最近的美國使館或領事館發布的安全警示指引，同時注意航班動向以及不定期關閉領空可能造成原訂行程受阻。

精華 FAQ

  • 因伊朗近期在約旦和伊拉克以無人機、飛彈攻擊美軍，造成美軍與盟軍死傷，美方遂以空襲回應，目標包括伊朗海岸監視與防空設施，以及涉攻擊駐約旦美軍的革命衛隊部隊。

  • 報導指累計已有17名美軍因敵對行動或意外事故陣亡。美軍19日又證實，伊拉克北部一名士兵因引爆被擊落的伊朗攻擊無人機殉職，另有1人受傷，顯示局勢持續惡化。

  • 美國已增派F-16、F-35戰鬥機與空中加油機前往中東，強化打擊與防空能力；國務院也發布全球旅遊警示，提醒美國公民提防親伊朗組織可能在中東以外地區發動攻擊。

國務院 伊朗 伊拉克

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