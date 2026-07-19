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美軍拆伊朗未爆彈陣亡 美連炸9夜再增兵 美伊全面戰一觸即發

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普16日在白宮發表談話。(美聯社)
美國總統川普16日在白宮發表談話。(美聯社)

華盛頓郵報報導，美國中央司令部19日證實，一名美軍在伊拉克執行拆彈任務時陣亡，另在遭伊朗攻擊的約旦軍事基地發現一具身分不明遺體；美軍陣亡恐增至18人，另有逾430人受傷。美伊初步和平協議6月底破裂後，兩國逼近重啟全面戰爭，有不具名的美國官員透露，美國正向中東增派軍機，「正為一場規模更大的戰爭做準備」。

伊朗17日襲擊約旦軍事基地，造成2名美軍死亡、1名美軍下落不明，是美伊停火破局以來首傳美軍陣亡。中央司令部19日表示，現場又發現一具身分不明的遺骸。紐約時報引述美官員稱，據信為遇襲後失蹤的那名美軍，但確切身份仍有待法醫鑑定。

另外，一名駐伊拉克北部的美軍，18日在處理遭擊落伊朗無人機留下的未爆彈時，於一次受控引爆作業中陣亡。美官員透露，這名美軍並非拆彈專家，而是在現場遭炸彈碎片擊中。

美伊停火破裂後，截至美東19日晚間，中央司令部已連續9晚對伊朗發動攻勢。

紐時報導，多名不具名的美官員表示，美國正向中東增派更多軍機，這是川普政府可能很快進一步升高對伊朗打擊行動的跡象。官員表示，美國空軍正將部署於德國的F-16戰機，以及部署於英國的匿蹤F-35戰機調往中東，另有更多空中加油機也正在前往當地。

華郵引述一名熟悉政府內部討論的美官員表示：「美國正在為一場規模更大的戰爭做準備。」不過，這名官員警告，美國擴大軍事行動將受到多項因素限制，包括防空與長程彈藥庫存日益減少，以及戰損導致美方難以迅速向當地增派更多部隊與軍機。

這名官員說：「我們沒有足夠資源安全地維持行動，我認為白宮並未意識到這一點。」

軍事專家指出，美軍裝備與彈藥庫存已受到相當程度的消耗，而且也尚未做好在伊朗境內發動地面作戰的準備。川普上周曾拒絕排除採取地面行動的可能性。

精華 FAQ

  • 美軍除先前在約旦基地遇襲死亡與失蹤者外，19日又在現場發現一具身分不明遺體；另有一名在伊拉克處理未爆彈的美軍陣亡，受傷人數則超過430人。

  • 報導指出，美軍已連續9晚對伊朗發動攻勢，同時正將部署於德國的F-16、英國的F-35及更多空中加油機調往中東，顯示美方準備擴大打擊規模。

  • 不具名官員稱美國正在為更大規模戰爭做準備，但也警告防空與長程彈藥庫存吃緊；軍事專家則認為，美軍尚未做好在伊朗境內發動地面作戰的準備。

伊朗 伊拉克 華盛頓郵報

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