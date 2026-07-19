我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗猛攻2座美軍基地 最高領袖再嗆美國「大撒旦」妄想稱霸

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

美伊互踩紅線 逼近全面戰爭邊緣

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由巴基斯坦總統夏立夫(中)、卡達總理兼外長穆罕默德(右)居間協調下，副總統范斯6...
由巴基斯坦總統夏立夫(中)、卡達總理兼外長穆罕默德(右)居間協調下，副總統范斯6月21日在瑞士與伊朗達成14點備忘錄的60天停火協調，但前看來已經破裂。(美聯社)

美國和伊朗6月簽署初步協議備忘錄一周後，一架伊朗無人機6月25日襲擊了一艘正在荷莫茲海峽航行的貨輪，再度引發兩國一系列敵對行動，且雙方設定的紅線屢遭突破，似乎走向全面戰爭的可能性愈來愈高。

美聯社報導，初步協議要求全面重新開放海峽，條款也包含由伊朗管理海峽交通，且可能在未來收取費用。伊朗抓住這點聲稱有權控制海峽，並指責其他替代路線是違反協議。美國和其他國家提出異議，認為海峽應該像戰前一樣，開放給所有國家免費通行。

6月25日攻擊事件發生一天後，美國發動空襲，攻擊目標為伊朗的飛彈和無人機部署點以及沿海雷達站。隔天，伊朗襲擊了一艘在替代航線上的油輪，美國隨即發動更多空襲作為回應。伊朗又將矛頭指向鄰近的海灣國家，襲擊了駐有美軍的科威特和巴林。

接下來一周美伊稍緩局勢，各自派遣代表團前往卡達斡旋，但雙方並未直接會面。伊朗重申禁止替代航線，同時準備舉行已故最高領袖哈米尼的葬禮。葬禮於7月4日開始持續數日，群眾呼籲報復川普總統。幾天後，伊朗便襲擊了荷莫茲海峽的三艘船。

美國攻擊了伊朗革命衛隊的防空系統、雷達、60多艘「蚊子艦隊」作為回應。美國亦撤銷了允許伊朗在國際市場以美元出售石油的豁免。

伊朗譴責美國攻擊和恢復石油制裁違反了初步協議，同時堅稱伊朗有權控制該海峽，軍方稱這是一條「牢不可破的紅線」，接著又擴大了報復性打擊，襲擊了巴林、科威特、卡達。川普8日離開北約峰會後，警告「如果再發生這種事，情況會變得更糟」。此後情勢仍不斷升高，15日美國恢復封鎖伊朗港口。

最近幾天美國將打擊範圍擴大到伊朗北部、不在海峽附近的目標；17日襲擊了南部的橋樑和發電站、摧毀一座塔樓，據稱該塔樓是革命衛隊用於監視伊朗港口的據點。伊朗18日表示自敵對行動恢復以來，美國空襲已造成至少50人死亡、500多人受傷。伊朗領導人可能相信又一條底線已經被跨越，也就是民用基礎設施遇襲，17、18日又襲擊了科威特的一座海水淡化廠。

精華 FAQ

  • 衝突起點是雙方簽署初步協議備忘錄後，伊朗主張有權管理荷莫茲海峽並可能收費，美國則要求海峽維持戰前式的自由通行，雙方因此持續對立。

  • 伊朗先以無人機與飛彈攻擊貨輪和替代航線油輪，美國則空襲伊朗飛彈、雷達與防空系統；其後衝突又擴及科威特、巴林與卡達等周邊國家。

  • 因為雙方紅線不斷被突破，攻擊目標從軍事設施擴大到港口、橋樑與海水淡化廠等民用基礎設施，且制裁與封鎖同步加劇，顯示衝突持續升級。

川普 伊朗 荷莫茲海峽

上一則

北京冷處理川普介選指控 白宮：習近平9月訪美計畫不變

下一則

疑為環孢子蟲病感染源頭 泰勒農場在27州回收西生菜

延伸閱讀

1天3船遇襲… 美擴大對伊空襲 撤銷伊朗石油出售許可

1天3船遇襲… 美擴大對伊空襲 撤銷伊朗石油出售許可
美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍
美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中
美伊為何陷入談談打打循環？專家：僵局難解除非有「這種協定」

美伊為何陷入談談打打循環？專家：僵局難解除非有「這種協定」

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
川普總統(左)與共和黨參議員葛理漢。(美聯社資料照)

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

2026-07-12 11:23
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
川普政府擬定新規，在海外使館受理綠卡申請，須先繳10萬元保證金。(路透)

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

2026-07-15 22:03
有機構研究，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元。(路透)

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

2026-07-13 21:45
白宮為驟逝的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)降半旗致哀。(路透)

葛理漢住所急救錄音曝光 白宮降半旗致哀

2026-07-12 13:45

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌