伊朗報復攻擊約旦基地 美軍2死1失聯 美立即回擊再炸伊境

中東戰事升溫，約旦美軍基地遇襲，兩名美軍喪生，一人失蹤。圖為美軍在約旦的基地。(美聯社)

美國中央司令部(CENTCOM)宣布兩名美軍士兵在17日夜間伊朗 革命衛隊對約旦一處軍事基地的攻擊中喪生，是這場戰爭中美軍人員陣亡的第15和第16人。美軍18日表示已向伊朗發動新的空襲，以「迅速懲罰」伊朗在約旦發動的襲擊，而這已是美國連續第八晚空襲伊朗。

美聯社報導，美國宣布美軍士兵陣亡消息的不久前，伊朗國家電視台宣讀了據稱由新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼(Mojtaba Khamenei)撰寫的演講，警告美國若繼續攻擊伊朗，伊朗及其在該地區的武裝代理組織(他稱之為「抵抗軸心」)帶給美國「難忘的教訓」。同時也再次批評美國違反上個月達成的停火協議，稱川普在諒解備忘錄上的簽署「毫無價值且無效」。

伊朗副外長加里巴巴迪(Kazem Gharibabadi)受國家電視台採訪時表示，美國違反了協議承諾，而伊朗現在「不再履行這些承諾」。

自戰爭爆發以來，已有16名美軍士兵陣亡、超過430人受傷。伊朗17日夜間攻擊約旦軍事基地造成2死1失蹤，紐約時報指出這是五天內美軍在約旦遭受的第四次襲擊。約旦擁有多個重要的美國空軍基地，在伊戰爆發前夕和戰爭初期，國防部便將部分駐紮在巴林、阿聯、卡達的美軍轉移到約旦和以色列相對安全的地點，約旦的重要性日益凸顯。7月初，伊朗擴大了在中東地區的攻擊範圍，也是自簽署停火協議以來首次以約旦為攻擊目標。

中央司令部於周六表示，連續第七晚的空襲打擊了伊朗的監控地點、軍事後勤基礎設施、地下武器庫、海上作戰能力。伊朗國家電視台報導，美軍空襲擊中了伊朗南部的一座發電廠與海水淡化廠。官方伊朗通訊社(IRNA)指出海水淡化廠被摧毀後，約1萬人的水源供應被切斷，而位於海峽內的格什姆島(Qeshm Island)上一座海水淡化廠也遭到破壞。

據IRNA報導，美軍夜間空襲炸毀了兩座隧道和一座橋梁，切斷了通往阿巴斯港(Bandar Abbas)的一條主要公路。據報共有三座橋梁在18日的空襲被擊中，8人喪生，其中包括一條通往阿巴斯港的路線。伊朗17日首次承認在美軍空襲期間「電力基礎設施遭到攻擊」，但並未具體說明被擊中的地點。伊朗當局表示在過去三周的美軍襲擊中，已造成至少50人死亡、500多人受傷。

伊朗18日也再度報復波灣國家，除約旦外遇襲最嚴重的是科威特，一座海水淡化廠、一座石油設施皆遭破壞。科威特90%的飲用水依賴海水淡化，這是兩天內該國海水淡化廠第二次遭到攻擊。石油設施遇襲導致多人受傷，引發海水淡化廠火災，迫使多個發電裝置停機。

中央司令部因此回擊，於X平台上發文稱在川普總統的指示下，美軍「開始對伊朗發動新的空襲」，於美東時間18日下午6時開始，稱「此次空襲旨在進一步削弱伊朗威脅荷莫茲海峽商業航運的能力，並迅速懲罰昨晚襲擊約旦境內美軍的伊朗伊斯蘭革命衛隊部隊。」這是自停火談判破裂以來，美軍連續第8晚對伊朗發動空襲。

中東戰事升溫，約旦美軍基地遇襲，兩名美軍喪生，一人失蹤。圖為中央司令部發布美軍攻擊伊朗目標。(路透)