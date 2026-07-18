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伊朗飛彈突破約旦防空畫面曝光 美軍2陣亡1失蹤 川普回應了

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普17日搭乘空軍一號抵達紐約甘迺迪國際機場。（美聯社）
美國總統川普17日搭乘空軍一號抵達紐約甘迺迪國際機場。（美聯社）

紐約時報報導，美國中央司令部於美東18日證實，美軍駐約旦一處基地17日遭伊朗彈道飛彈襲擊，造成2名士兵死亡，以及1名士兵下落不明，是美伊4月停火以來美軍首度因敵軍攻擊陣亡，累計開戰以來增至16人陣亡、逾420人受傷。

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美國總統川普美東18日接受NewsNation電訪回應，此事「非常令人難過」。他說，這些軍人為國效命而陣亡，並重申這場戰爭的核心目標是「絕不讓伊朗擁有核武」。他先前多次表示，只要伊朗攻擊造成美軍死亡，美方將施以報復。

問及伊朗宣布不再履行美伊初步和平協議時，川普回應：「我根本不在乎。」

中央司令部聲明並未說明具體受傷人數，僅指出另有4名士兵受傷送醫，目前已出院；還有更多輕傷士兵已返回崗位。

紐時引述一名美國官員透露，伊朗17日對美軍駐約旦一座基地發動密集攻擊，2名現役陸軍士兵遇襲身亡。根據描述，當時伊朗發射多枚飛彈遭攔截，但至少1枚飛彈突破約旦防空系統。

政治新聞網站Axios報導指，伊朗17日發射至少2枚飛彈攻擊約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base），該基地駐有美軍及戰鬥機。

Axios並引述社群媒體流傳的影片顯示，飛彈落地後，現場立即冒出大量濃煙。

2名美國官員表示，伊朗過去一周共發動4波飛彈攻擊，擊中美軍駐約旦基地，造成數十名美軍受傷，並摧毀數架直升機。其中1名官員憂心，接連4起攻擊顯示，伊朗可能已掌握並利用美軍在約旦防禦體系的弱點。

紐時引述官員指出，伊朗近幾日持續變換攻擊區域內美軍基地及人員的戰術，交替或混合使用中程彈道飛彈與單向攻擊無人機，企圖壓垮美軍防空系統。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 美國中央司令部證實，約旦一處基地遭伊朗彈道飛彈擊中，造成2名現役陸軍士兵死亡、1名士兵失蹤，另有4人送醫後已出院。

  • 川普表示這起事件「非常令人難過」，強調軍人為國效命而犧牲，並重申核心目標是絕不讓伊朗擁有核武，先前也曾警告若美軍死亡將報復。

  • 紐時與Axios指出，伊朗近一週多次發動飛彈與無人機攻擊，至少有飛彈突破約旦防空，並疑似利用美軍在當地防禦體系的弱點持續施壓。

紐約時報 川普 伊朗

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