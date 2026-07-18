美伊停火破裂 美國務院急發全球警示：伊朗攻擊目標不限中東

美國日前公布17日打擊伊朗目標的行動畫面。（路透）

伊朗 飛彈17日擊中美軍駐約旦一處基地，造成2名美軍陣亡及1名士兵失蹤，中央司令部18日連續第八夜對伊朗展開軍事打擊，「懲罰」伊朗襲擊釀美軍傷亡。美國國務院18日也罕見發布全球旅遊警示，要求美國公民 在海外旅行期間保持警覺，強調中東局勢升高恐引發「無法預見的局勢升級」，美國在中東以外的外交設施也淪為攻擊目標。

中央司令部於美東時間18日傍晚6時左右，再度對伊朗境內目標發動新一波打擊。

中央司令部表示，這波攻勢旨在進一步削弱伊朗威脅荷莫茲海峽 商業航運的能力，並懲罰前一晚伊朗伊斯蘭革命衛隊彈襲駐約旦美軍的事件。

紐約郵報報導，國務院18日罕見發布全球旅遊警報，敦促海外美國公民，尤其在中東地區，應保持警覺。

聲明指出，親伊朗組織可能攻擊美國在海外的其他利益，或世界各地與美國及美國人有關的地點。

聲明並敦促美國公民，應遵循距離最近的美國大使館或領事館所發布的安全警示指引；而航班取消及不定期關閉領空可能造成旅行受阻。

美伊4月停火前，國務院曾在3月基於類似理由發布相同的全球旅遊警報。

中央司令部18日證實美軍最新陣亡前不久，伊朗官媒引述最高領袖穆吉塔巴書面聲明表示，美國一再違反伊美初步和平協議，證明美國總統川普的簽署「一文不值、毫無可信度」。

更早之前，伊朗副外交部長加里巴巴迪則稱，伊朗不再履行與美國的停火協議。