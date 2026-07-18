初步協議後互踩紅線 美伊走向「全面戰爭」邊緣

美國和伊朗6月簽署初步協議備忘錄一周後，一架伊朗無人機6月25日襲擊了一艘正在荷莫茲海峽航行的貨輪，再度引發兩國一系列敵對行動。（歐新社）

美國和伊朗 6月簽署初步協議備忘錄一周後，一架伊朗無人機6月25日襲擊了一艘正在荷莫茲海峽 航行的貨輪，再度引發兩國一系列敵對行動，且雙方設定的紅線履遭突破，似乎走向全面戰爭的可能性愈來愈高。

美聯社報導，初步協議要求全面重新開放海峽，條款也包含由伊朗管理海峽交通，且可能在未來收取費用。伊朗抓住這點聲稱有權控制海峽，並指責其他替代路線是違反協議。美國和其他國家提出異議，認為海峽應該像戰前一樣，開放給所有國家免費通行。

6月25日攻擊事件發生一天後，美國發動空襲，攻擊目標為伊朗的飛彈和無人機部署點以及沿海雷達站。隔天，伊朗襲擊了一艘在替代航線上的油輪，美國隨即發動更多空襲作為回應。伊朗又將矛頭指向鄰近的海灣國家，襲擊了駐有美軍的科威特和巴林。

接下來一周美伊稍緩局勢，各自派遣代表團前往卡達斡旋，但雙方並未直接會面。伊朗重申禁止替代航線，同時準備舉行已故最高領袖哈米尼的葬禮。葬禮於7月4日開始持續數日，群眾呼籲報復川普總統。幾天後，伊朗便襲擊了荷莫茲海峽的三艘船。

美國攻擊了伊朗革命衛隊的防空系統、雷達、60多艘「蚊子艦隊」作為回應。美國亦撤銷了允許伊朗在國際市場以美元出售石油的豁免。

伊朗譴責美國攻擊和恢復石油制裁違反了初步協議，同時堅稱伊朗有權控制該海峽，軍方稱這是一條「牢不可破的紅線」，接著又擴大了報復性打擊，襲擊了巴林、科威特、卡達。川普8日離開北約峰會後，警告「如果再發生這種事，情況會變得更糟」。此後情勢仍不斷升高，15日美國恢復封鎖伊朗港口。

最近幾天美國將打擊範圍擴大到伊朗北部、不在海峽附近的目標；17日襲擊了南部的橋樑和發電站、摧毀一座塔樓，據稱該塔樓是革命衛隊用於監視伊朗港口的據點。伊朗18日表示自敵對行動恢復以來，美國空襲已造成至少50人死亡、500多人受傷。伊朗領導人可能相信又一條底線已經被跨越，也就是民用基礎設施遇襲，17、18日又襲擊了科威特的一座海水淡化廠。