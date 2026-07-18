美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

美軍中央司令部對伊朗發動空襲期間，一處不明地點發生爆炸，現場升起濃煙。(路透)

美國與伊朗 之間的戰事持續擴大。戰事雖聚焦於荷莫茲海峽 控制權，但雙方都開始擴大打擊範圍。美軍除擴大攻擊目標，也將戰機調往中東，藉此加大壓力，迫使德黑蘭停止攻擊波斯灣航運；伊朗則在波斯灣各地以範圍更廣、殺傷力更強的攻擊回應，雙方行動都提高了重返更大規模戰爭的風險。

華爾街日報17日報導，初步和平協議上周破裂後，美國已連續7天發動攻擊，也是6月簽署協議以來最大規模的升級，並開始打擊伊朗內陸的橋梁和其他目標。美國中央司令部17日下午表示，新一輪攻擊「旨在持續削弱伊朗的軍事能力」。

美軍最近的目標包括多座橋梁，旨在切斷通往荷莫茲海峽沿岸阿巴斯港及海軍基地的補給路線。阿巴斯港平時處理伊朗90%的貨櫃運輸；華爾街日報引述一名美國高階官員指出，伊朗也利用當地設施攻擊船隻。伊朗國營廣播電視台指出，美軍16日晚間空襲期間，阿巴斯港及周邊地區傳出多座橋梁遇襲，連接這座港口城市與鄰近省分的公路也被宣布封閉。

伊朗官媒和一名美國國防官員表示，美國打擊目標遍布伊朗全境，不僅限於沿海地區。這名官員表示，目標包括伊朗用來攻擊商船的武器和監視系統，涵蓋小型船隻、沿岸雷達站、防空系統，以及飛彈和無人機儲存設施。

此外，美國已多次打擊伊朗唯一的深水遠洋港口查巴哈。查巴哈位於荷莫茲海峽以東逾350英里處，鄰近巴基斯坦邊境。國防部長赫塞斯發布一張當地海上通訊塔倒塌的照片。伊朗當局證實該設施遇襲，並堅稱用於民事用途，例如為海上漁民執行搜救任務。不過，曾在波斯灣服役的英國海軍前軍官朗恩（Chris Long）表示，這座塔也可能充當觀察與情報據點。

伊朗在整場戰爭中的策略，一直是以更大幅度升級衝突，並比美國撐得更久，目前正擴大攻擊範圍。除了加強對航運的攻擊，最近幾天的行動也不再限於對美軍駐巴林和科威特基地的例行攻擊，更開始攻擊參與外交斡旋的卡達和阿曼。科威特17日表示，伊朗的攻擊損壞一座發電與海水淡化廠。

田納西大學查塔努加分校教授、伊朗安全部門專家戈爾卡（Saeid Golkar）表示，雙方都在爭取籌碼，引發外界擔憂衝突陷入失控的升級螺旋。他說：「這場衝突正迅速升級，並逐漸失控。即使雙方都不想如此，我們仍有重返全面戰爭的風險。」