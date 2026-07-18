準備擴大打擊伊朗？美擬增派數十架空中加油機進駐以色列

一架以色列航空班機4月9日從特拉維夫附近的本古里安國際機場起飛。（美聯社）

川普 總統14日在戰情室會議中聽取數項對伊朗 的新軍事計畫，目前正考慮發動大規模攻勢，範圍將超越美軍現階段在荷莫茲海峽周邊的打擊。Axios 17日報導，三名美國和以色列 官員表示，美方已通知以色列，準備再向當地派遣數十架空中加油機，為可能擴大對伊朗的軍事行動預作準備。

川普考慮的選項包括轟炸發電廠等基礎設施、進一步攻擊核設施，讓伊朗濃縮鈾被埋得更深，以及轟炸疑似正在興建的「鎬山」（Pickaxe Mountain）地下據點。美以官員表示，他可能在未來幾天內下令擴大軍事行動。川普雖尚未作出最終決定，但似乎願意升高戰事，藉由造成足夠破壞，迫使伊朗政權開放荷莫茲海峽，並接受他提出的核要求。

美國目前約有30架軍用空中加油機部署在特拉維夫附近的本古里安國際機場，另有約30架部署在以色列南部的拉蒙機場。伊朗則因顧忌可能招致大規模報復，尚未對以色列發動攻擊。以方官員表示，美國希望未來幾天再派遣數十架空中加油機，使部署規模恢復至戰爭初期水準。由於區內其他空軍基地更容易遭伊朗攻擊，對美軍飛機較不安全，美方傾向讓空中加油機從本古里安機場起降。

不過，數十架美軍加油機已在本古里安機場停放數月，使機場幾乎不堪負荷。戰事最激烈時，以色列領空大多關閉，許多航空公司也停飛特拉維夫，因此未造成太大問題。如今領空重新開放，民眾開始出國度暑假，若有更多美軍加油機從本古里安機場起降，可能導致大批航班取消，使此事成為以色列的政治燙手山芋。

距離以色列大選僅剩三個月，此事可能嚴重衝擊總理內唐亞胡的執政聯盟。川普政府已要求以色列政府接納增派的加油機，內唐亞胡握有最終決定權；但他的親密盟友、以色列交通部長雷格夫（Miri Regev）曾施壓要求將美軍加油機移出本古里安國際機場，或至少限制數量，國防部和以色列國防軍則表示反對。