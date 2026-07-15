連日交火突現善意 川普發文致謝伊朗釋放一美國女子

伊朗德黑蘭的革命廣場一塊巨型反美廣告牌，上面描繪美國總統川普躺在棺材中，並以波斯語寫著「我們殺死川普」。(美聯社)

川普 總統15日在真實社群發文表示，伊朗 已允許一名美國公民離境，並感謝德黑蘭展現善意。這名女子的律師隨後公布她的身分。

川普寫道：「伊朗已允許一名美國公民離境。她於2024年12月、也就是『瞌睡喬．拜登執政期間』遭到不當拘留，目前已安全離開伊朗，身體狀況良好。美國感謝伊朗展現這項善意！」

川普沒有公布這名女子的身分，也未提供她獲釋的其他細節。CNN已聯繫白宮 及美國總統人質事務特使辦公室尋求回應，國際人權律師根瑟（Jared Genser）隨後在X發文，證實這名女子是卡拉里（Dena Karari）。根瑟表示，卡拉里自2024年12月以來因莫須有的罪名受困伊朗，如今已重獲自由，目前平安無事，正在返回美國途中，也向川普表達謝意。

紐約時報記者法西希（Farnaz Fassihi）在X發文指出，卡拉里擁有美國和伊朗雙重國籍，自2024年12月以來一直受困伊朗，並面臨間諜罪及與敵對國家合作的指控。她引述根瑟說法指出，卡拉里前往設拉子探望家人後遭禁止離境，期間多次受到訊問，但未遭拘留。

Axios並指出，紐約時報2025年8月曾報導，一名任職於美國科技公司、同時在伊朗經營兒童慈善機構的美伊雙重國籍人士，於2024年12月遭到拘留。她後來獲釋出獄，但護照遭伊朗當局沒收，被禁止離境，之後又遭控間諜罪。一名美國官員表示，美國政府截至6月掌握至少6名遭伊朗拘留的美國人，其中2人被認定為遭不當拘留。