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川普只聽得懂「武力語言」？革命衛隊嗆荷莫茲封到「美國惡行結束」

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗阿巴斯港附近13日發生爆炸後，遠處升起一股濃煙，一名女子拿著手機站在荷莫茲海...
伊朗阿巴斯港附近13日發生爆炸後，遠處升起一股濃煙，一名女子拿著手機站在荷莫茲海峽水邊自拍。（美聯社）

伊朗革命衛隊表示，荷莫茲海峽將持續關閉，「直到美國的惡行結束為止」。一位伊朗國會議員更在受訪時表示，美國「只聽得懂武力語言」。

半島電視台報導，革命衛隊在聲明中表示，美軍以伊朗「攻擊違反封鎖的船隻」為由襲擊伊朗基地，藉此「掩飾自身的失敗與無能」。不過，「沒有任何船隻膽敢違反伊朗封鎖或配合美國」，因此伊朗「自然也沒有攻擊任何船隻」。

革命衛隊還警告，如果衝突持續，供應美國及其盟友的石油與天然氣出口路線可能成為攻擊目標。革命衛隊在伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）播出的聲明中表示，該地區的能源出口應該「要麼人人有份，要麼誰也沒有」，暗示可能進一步對區域航運及能源基礎設施採取行動。

福斯新聞報導，伊朗國會議員赫茲里安（Ali Khezrian）表示，德黑蘭不應依賴與美國的外交途徑，並主張談判失敗顯示，華府只聽得懂「武力語言」。伊朗反對派媒體「伊朗國際」（Iran International）指出，赫茲里安告訴伊朗國營電視台，與美國的會談及協議未取得成果，並指控美國未履行承諾。

他在X寫道：「你們已經努力過，但沒有取得成果。你們看到敵人背信棄義，不遵守與你們簽署的協議。不要過度執著於談判；敵人只聽得懂武力語言。」

精華 FAQ

  • 革命衛隊表示，荷莫茲海峽將持續關閉，直到美國的惡行結束為止，並警告若衝突延續，區域能源出口與航運路線都可能成為打擊目標。

  • 革命衛隊聲稱，美軍以伊朗攻擊違反封鎖船隻為藉口發動襲擊，其實是在掩飾自身失敗；並強調沒有任何船隻違反封鎖，因此伊朗未攻擊船隻。

  • 議員赫茲里安指出，伊朗與美國的會談和協議都沒有成果，且美方未履行承諾，因此認為不應過度依賴外交談判，而應認清美國只會接受武力壓力。

川普 伊朗 荷莫茲海峽

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