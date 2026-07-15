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川普改口：不收荷莫茲通行費了 美軍連4天轟炸伊朗

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普總統14日改口，原本說要收取荷莫茲海峽20%保護費不收了。（路透）
川普總統14日改口，原本說要收取荷莫茲海峽20%保護費不收了。（路透）

經過一天，川普總統14日改口宣布不會在荷莫茲海峽上收取維安費用，同意中東國家以貿易投資協議取代補償費用，川普也表示，中東國家將大規模投資投資。川普13日對外宣稱美國將接管荷莫茲海峽，要對通過的船隻收取載運貨物價值20%的保護費。

此外，川普也表示美軍將在荷莫茲海峽上對伊朗執行海上封鎖，禁止船隻進出伊朗港口；美國中央司令部（CENTCOM）14日宣布於美東時間下午4時開始執行海上封鎖。

美國自14日開始恢復封鎖荷莫茲海峽。（路透）
美國自14日開始恢復封鎖荷莫茲海峽。（路透）

川普13日在社群媒體「真實社群」發文指出，美國從今以後將成為荷莫茲海峽的「守護者」，不過川普也表示，基於公平原則，他認為美國所擔負的安全責任應該獲得補償，指任何貨船將被收取所載貨物20%的費用。13日國際原油價格立即大漲。

不過川普14日改口說，他與中東領袖展開非常有成效的對話，川普決定用中東國家對美的貿易投資協議來取代補償美國維安的費用；川普指出，相關投資規模非常龐大，也有益於中東國家。

川普14日與伊拉克總理柴迪（Ali al-Zaidi）在白宮會面，川普在受訪時進一步說明，指包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林和科威特等中東國家與川普聯繫，表達他們投資美國的意願；川普並指出，這些國家的投資金額會創下紀錄。

川普表示，這樣的做法是可以接受的，因此美國不會收費；川普並表示，他本來就不喜歡收費的概念，但認為美國為世界保護荷莫茲海峽，卻沒有得到補償，這是不公平的。

但他表示，他更喜歡中東國家投資的做法。川普表示，這樣做美國就不會收費。

另外，川普14日也表示，美軍將維持對伊朗海上封鎖的計畫，指除了伊朗船隻以外，荷莫茲海峽會開放給所有船隻通行；川普表示，美軍禁止任何船隻進出伊朗的港口。

美國中央司令部14日指出，美軍於美東時間下午4時重啟對伊朗的海上封鎖，禁止船隻進出伊朗港口；中央司令部表示，美軍現階段有20艘海軍軍艦和數百架軍機在中東地區執行任務。

中央司令部也指出，美軍於美東時間14日下午3時再向伊朗展開新一輪攻擊，持續打擊伊朗在荷莫茲海峽上攻擊商船的能力。這是美軍連續第四天對伊朗打擊。

精華 FAQ

  • 川普13日稱美國要成為荷莫茲海峽的守護者，認為維持航道安全成本不該由美國獨自承擔，因此提出對通過船隻收取所載貨物20%的保護費。

  • 他表示已與中東領袖進行有成效對話，沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達等國家願以對美貿易投資協議取代補償費，美方因此接受不再直接收費。

  • 中央司令部宣布重啟對伊朗海上封鎖，禁止船隻進出伊朗港口，並在美東時間14日下午3時再度攻擊伊朗，這已是連續第4天打擊其海上能力。

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