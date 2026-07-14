通過荷莫茲海峽要付20%？川普保護費引爆2爭議

美國總統川普13日在白宮橢圓辦公室。(美聯社)

美國總統川普 13日宣布將重啟對伊朗 港口封鎖令，且放話將對荷莫茲海峽 徵收20%保護費，此舉引發合法性與可行性的質疑。這筆費用究竟由誰買單、美方收費又是否符合國際法？兩大爭議一次看。

川普13日在自創社群平台真實社群發文表示，美國今後將成為「荷莫茲海峽守護者」，但基於公平原則，美方將對所有經由海峽運送的貨物收取20%費用，以補償美國提供安全保障所需的成本。

不過，川普並未詳述20%費用的計算方式，也未交代收費對象究竟是船東、貨主、航運公司或保險業者。

誰來買單？

美國海事戰略中心資深研究員麥考恩（John McCown）表示，航運業者首先必須知道實際費用，才能評估是否接受美方護航，但川普的說法留下多種可能性。

麥考恩指出，20%可能是指美軍執行封鎖總成本的20%，再分攤至各艘船隻；也可能是美國海軍護航成本的20%，甚至是直接依貨物價值收取20%。

他表示，無論採取何種計算方式，費用都可能高到沒有業者願意支付。

一般而言，貨主支付給承運商的運費約占貨物價值2%至3%，若額外收取相當於貨值20%的費用，成本將接近平常的10倍，恐怕完全超出貨主負擔能力。

不過，最終決定船隻能否通行的，可能仍是保險公司。若保險業者認為荷莫茲海峽的安全風險過高，即使船東願意付費接受美軍護航，仍可能因無法取得保險而被迫放棄航行。

川普保護費合法嗎？

除了費用過高，川普的構想也引發國際法爭議。

荷莫茲海峽屬於國際水道，依據國際法，各國船隻原則上享有自由通行權，任何國家都不得任意以收費作為船隻通行的前提。

美國海軍戰爭學院國際海事法教授克拉斯卡（James Kraska）表示，伊朗過去曾向通過海峽的船隻收取所謂服務費，但這類費用實際上形同通行費，並不符合國際法規範。

不過，克拉斯卡認為，若美國只是提供自願付費的護航服務，而非要求所有船隻繳費後才能通行，做法可能符合國際法。

換言之，美方可以組織護航船隊，讓有需求的船公司自行決定是否付費加入，但不能將收費作為進出海峽的強制條件。

他同時強調，即使這類自願護航收費可能合法，也不代表政策上值得採行。

貨運分析平台Xeneta產業執行顧問延森（Bjorn Vang Jensen）則指出，全球上一次出現類似制度，可追溯至丹麥從15世紀初至19世紀中葉向通過厄勒海峽的外國船隻徵收費用，當時同樣依申報貨物價值計費。

延森說，諷刺的是，丹麥這項收費制度後來正是在美國介入下遭到終止。