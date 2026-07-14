美軍狂轟伊朗5小時 彈藥命中瞬間曝光 中央司令部：5萬兵待命中東

在這張取自2026年7月12日發布的公關影片截圖中，一枚發射物正飛向某未知地點的目標。在此之前，美國中央司令部（CENTCOM）表示對伊朗發動了空襲。(路透)

美國中央司令部表示，美軍已於美東時間13日晚間10時15分完成最新一波對伊朗 打擊行動。這是美軍連續第三晚空襲伊朗，任務歷時5小時，鎖定伊朗多地軍事目標，進一步削弱伊朗攻擊商船的能力。聲明同步公開行動畫面，可見彈藥精準擊中目標後引發猛烈爆炸，大量殘骸瞬間向四周噴飛。

中央司令部指出，美軍此次打擊範圍涵蓋布什爾（Bushehr）、查巴黑（Chah Bahar）、賈斯克（Jask）、科納拉克（Konarak）、阿布穆沙島（Abu Musa）及阿巴斯港（Bandar Abbas），並以精準彈藥攻擊伊朗沿岸防禦系統、飛彈與無人機據點，以及海上軍事能力。

聲明指出，目前有超過5萬名美軍部署於中東各地，並強調「美軍持續保持高度警戒，具備致命打擊能力，並已做好隨時採取行動的準備」。

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