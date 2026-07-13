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美軍空襲伊朗D3…12架軍機現蹤中東 E-3哨兵預警機盯600個目標

編譯盧思綸／即時報導
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一架美軍E-3哨兵空中預警機3月31日支援美軍對伊朗的「史詩怒火」行動。(路透)
一架美軍E-3哨兵空中預警機3月31日支援美軍對伊朗的「史詩怒火」行動。(路透)

CNN報導，美國中央司令部連續第三晚對伊朗發動新一波空襲之際，航班追蹤資料顯示，至少12架美軍軍機於當地時間14日清晨在中東上空執行任務，包括多架空中加油機、預警機及海上巡邏機，顯示美軍持續擴大區域空中行動。

截至美東時間13日晚間8時，9架KC-135R空中加油機與2架KC-46A空中加油機，正在波斯灣阿聯外海、阿曼灣及沙烏地阿拉伯上空盤旋。

Flightradar24航班追蹤資料也顯示，多架情報與監偵軍機在相關空域活動，包括1架E-3B哨兵空中預警管制機，以及1架美國海軍P-8海神式海上巡邏機。

▲ 影片來源：X＠WarMonitor3（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

E-3B可從地面一路監控至平流層，偵測範圍最高達12萬平方英里（約31萬平方公里），並能同時追蹤約600個目標，包括軍機、飛彈、大型無人機，甚至地面戰場上的戰車。

空中加油機則是美軍長時間維持空中作戰的重要支援力量，可讓戰鬥機及其他攻擊機無須降落補充燃料，延長滯空時間並持續執行任務。

精華 FAQ

  • 報導重點是美軍中央司令部連續第3晚對伊朗發動空襲，同時多架軍機在中東空域執行任務，顯示美方正同步加強打擊與監控能量。

  • 資料顯示至少有9架KC-135R、2架KC-46A空中加油機，另有1架E-3B哨兵預警管制機與1架P-8海神式海上巡邏機在相關空域活動。

  • E-3B可從地面一路監控至平流層，偵測範圍最高達12萬平方英里，並能同時追蹤約600個目標，包括軍機、飛彈、大型無人機與地面戰車。

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