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嘲諷川普開戰伊朗 10呎高「參與獎盃」矗立華府國家廣場

編譯莊瑞萌／綜合報導
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自稱「偷偷握手」組織13日在華府國家廣場上豎起10呎高的「參與獎盃」，刻文嘲諷川...
自稱「偷偷握手」組織13日在華府國家廣場上豎起10呎高的「參與獎盃」，刻文嘲諷川普總統發動對伊朗戰爭。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華府國家廣場出現10呎高參與獎盃，諷刺川普對伊朗戰爭的投入。
  • 重點二：裝置底座文字批評川普無策略、無目標，卻熱衷發動軍事行動。
  • 重點三：匿名團體秘密握手長年以惡搞雕像，嘲諷川普醜聞與腐敗。

華府國家廣場13日清晨出現一座10呎高的「參與獎盃」(participation trophy)裝置藝術，諷刺川普總統在無策略、無明確目標與無退場計畫的情況下，單方面發動伊朗戰爭。裝置藝術還邀請民眾捐贈獎盃與獎牌，象徵川普樂於將與自己無關的成就歸功於自己。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，這座仿紀念碑的底座上寫道，「我們在此將這座參與獎盃頒發給川普總統，以表彰他對伊朗戰爭的熱情投入。當某些人關注軍事戰略、外交或可衡量的成果時，川普總統展現了無論最終結果如何，都要參與的勇氣。」

這座巨大的金色獎盃看起來像一座真正的國家紀念碑，是出自匿名藝術家之手，這些藝術家多年來一直在華府各地安裝假雕像，均以嘲諷川普的各種醜聞與腐敗行為作為主題。

這個自稱「偷偷握手」(The Secret Handshake)的團體，過去曾安裝的作品包括林肯紀念堂前的一座巨型金色馬桶、一座描繪川普與已定罪性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)為情侶的12呎高雕像、一座「表彰」川普的巨型青銅糞便以及據稱是川普發給艾普斯坦的詭異生日訊息的巨大複製品。

13日的這座仿紀念碑設置，正值伊朗戰爭極度不得民心，川普聲望隨之崩跌之際。數月來他反覆宣稱美軍行動即將結束，卻又發動另一波攻擊，參眾兩院也分別譴責他未經國會批准繼續進行戰爭。

「祕密握手」解釋其創作理念說，「這座獎盃據信是史上頒發給現任總統的最大獎項，目的是以正面鼓勵的方式來緩和緊張局勢。當川普發表『未獲獎後，不再覺得有義務單純考慮和平』的言論後，我們希望這座巨大的獎項能與國際足球總會和平獎與被沒收的諾貝爾獎一起，加入總統愈來愈多的收藏裡。」

裝置藝術也邀請路過行人在底座放置自己的獎盃和獎牌，好讓川普把它們都當成自己的，這又是在嘲諷川普老愛把跟自己沒什麼關係的事說成自己的功勞。碑文同時鼓勵民眾在社群媒體上分享獻給川普的獎盃照片並加上標籤#TrophiesForTrump。該團體對安裝紀念碑提出一個更為嚴肅的理由，「我們希望等到夠多的獎盃被捐出來，他(川普)會被認為是贏家，而不再覺得有必要去轟炸其他國家。」

精華 FAQ

  • 這座裝置是匿名藝術團體用來諷刺川普的作品，批評他在沒有明確策略、目標與退場計畫下就推動伊朗戰爭，藉由「參與獎盃」暗示其只重參與、不顧後果。

  • 碑文把獎盃頒給川普，表面稱讚他對戰爭的熱情，實際上是在嘲諷他不關注軍事戰略、外交或成果，只在乎參與本身，顯示決策草率且缺乏明確方向。

  • 這個團體曾在華府放置巨型金色馬桶、川普與艾普斯坦的情侶雕像、巨型青銅糞便，以及據稱是川普給艾普斯坦的生日訊息複製品，持續以惡搞手法批評川普。

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