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伊再襲2商船 1船員死多人重傷 美首次動用自殺無人艇

編譯中心／綜合報導
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美國伊朗各自發動的攻擊撼動中東，且規模為4月停火以來僅見，而且波及商船人命。阿拉伯聯合大公國國防部(當地時間)14日表示，兩艘阿聯油輪在荷莫茲海峽遭到伊朗巡弋飛彈攻擊，造成1名印度籍船員喪生，另有8人受傷。這起事件更加劇這條戰略水道的緊張局勢。

路透報導，阿聯國防部指出，被攻擊的油輪分別為蒙巴薩號(Mombasa)與巴希亞號(Al Bahiyah)，事發地點位在荷莫茲海峽南向航道、阿曼領海內。罹難者當時在蒙巴薩號上。

8名傷者中有4人傷勢嚴重。阿聯國防部透露，傷者包括6名印度籍與2名烏克蘭籍船員。

攻擊導致兩艘油輪起火受損，相關火勢目前已獲控制。國防部譴責這是一起「公然攻擊」，強調阿聯保有「全面反擊此一升級行動的權利」。

這波戰鬥圍繞著戰略要地荷莫茲海峽展開，威脅各方推動永久終戰的努力。綜合稍早13日各方報導，美國13日持續攻擊伊朗之際，伊朗政府警告，若美方未履行承諾，伊朗將不再遵守停止戰鬥的架構協議。伊朗方面也鎖定波斯灣國家展開攻擊，其強大的革命衛隊(IRGC)宣布對巴林、約旦、科威特、阿曼發動新一輪打擊。

伊朗外交部發言人貝卡伊(Esmaeil Baqaei)針對6月簽署的諒解備忘錄(MOU)表示：「毫無疑問，這份文件正處於危機之中。」「每當對方未能履行義務時，我方也不會堅守我們的義務。我們將繼續以這種方式行動。」

不過，貝卡伊也說，伊朗仍在跟來自卡達、巴基斯坦、阿曼的調解代表持續協商，希望避免情勢進一步升溫。

美軍中央司令部則表示，美軍已完成夜間展開、針對數十個伊朗目標的最新一輪攻擊。

美軍出動飛機、海軍船艇與無人機，使用精準彈藥打擊多個地點的數十個目標，削弱伊朗持續攻擊荷莫茲海峽國際航運的能力。美軍在社群平台X上發文指出：「美軍中央司令部(CENTCOM)部隊出動美國戰鬥機、海軍艦艇、單向攻擊空中無人機並首度動用單向攻擊無人艇，打擊伊朗軍方的防空系統、沿岸雷達站、飛彈與無人機戰力，以及小型船隻。」

精華 FAQ

  • 阿聯兩艘油輪遭伊朗巡弋飛彈攻擊後，1名印度籍船員死亡，另有8人受傷，其中4人傷勢嚴重，傷者包含6名印度籍與2名烏克蘭籍船員。

  • 美軍出動戰鬥機、海軍艦艇與無人機打擊數十個目標，並首次動用單向攻擊無人艇，鎖定伊朗防空系統、沿岸雷達、飛彈與無人機戰力等設施。

  • 伊朗警告若美方未履行承諾，將不再遵守停止戰鬥的架構協議，但也表示仍透過卡達、巴基斯坦與阿曼等調解代表持續協商，盼避免情勢再升級。

伊朗 荷莫茲海峽 印度

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