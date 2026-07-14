我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢驟逝 胞妹達琳被任命暫代聯邦席次

最掉漆的預謀 加州研究生張貼恐嚇殺人字條卻留下指紋

伊襲美釀6死內幕 華郵：指揮官先逃命 未死士兵泣控長官阻救人

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港據點，造成6名美軍死亡、逾30人受...
伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港據點，造成6名美軍死亡、逾30人受傷。Planet Labs PBC公布該據點於6月26日衛星影像。(美聯社)

美伊戰爭2月28日開打，第二天伊朗軍事無人機在3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港(Port Shuaiba)據點，造成六名美軍死亡、逾30受傷，是至今美軍在這場戰爭最慘重的傷亡。

華盛頓郵報12日獨家披露指，倖存士兵揭露，該據點爆炸後，負責指揮的准將巴恩斯(Brig. Gen. Clint Barnes)搶先逃出建築、躲進碉堡，並阻止下屬折返救人，不顧受困火場的部屬死活。

華盛頓郵報報導，更令官兵憤怒的是，希艾巴港事前早被情報列為可能遇襲目標，據點防護卻漏洞百出，不但缺乏可擊落伊朗無人機的防空系統及頂部掩體，部隊要求調派反無人機裝備也遭拒。多名士兵更表示，他們進駐時甚至完全沒攜帶武器，多人操作型武器及自動武器全被留在另一座基地的軍械庫。

川普總統率國防部長赫塞斯等官員3月7日在德拉瓦州多佛空軍基地，迎接剛在科威特的美...
川普總統率國防部長赫塞斯等官員3月7日在德拉瓦州多佛空軍基地，迎接剛在科威特的美軍基地被伊朗攻擊陣亡的美軍遺體。(美聯社)

無人機俯衝作戰中心

華郵訪問17名倖存者、目擊者及了解軍方調查的人士。報導指出，美伊開戰第二天、一架伊朗「見證者」無人機於3月1日上午9時30左右，幾乎垂直俯衝希艾巴港美軍作戰中心。

戶外士兵先聽見尖銳呼嘯及類似割草機聲響，抬頭後來不及反應。無人機撞進建築中央，猛烈爆炸震碎電腦、燈具及玻璃，金屬與塑膠碎片化為彈片，將官兵拋向牆壁，現場隨即陷入火海。

少校拉姆斯博頓憶述，爆炸把他從椅子上炸進走廊，一塊彈片嵌入後腦。他恢復意識後，聽見有人高喊需要協助，便摸索穿越瓦礫救人。「到處都在燃燒」，官兵不斷衝回建築，將傷患一個個抬出，他在外面接應，確保所有人撤離。

川普總統率國防部長赫塞斯等官員3月7日在德拉瓦州多佛空軍基地，迎接剛在科威特的美...
川普總統率國防部長赫塞斯等官員3月7日在德拉瓦州多佛空軍基地，迎接剛在科威特的美軍基地被伊朗攻擊陣亡的美軍遺體。(美聯社)

多名士兵指控，巴恩斯在無人機擊中後，抓起防彈背心及頭盔，命令身旁士兵「快出去」，隨即奔向緊急出口，躲進碉堡。當時數十名部屬仍留在建築內。

遭到基地美軍指責不稱職的駐軍將領巴恩斯。(美國陸軍)
遭到基地美軍指責不稱職的駐軍將領巴恩斯。(美國陸軍)

將軍遭控並未折返

與巴恩斯一同逃出的士兵哽咽憶述，碉堡鋼門重新開啟後，他想折返救援，卻被巴恩斯要求留在原地。這名士兵最終不顧命令，返回濃煙瀰漫的作戰中心尋找倖存者，「但將軍並未折返」。

倖存者表示，軍方內部評估早已建議不要派兵進駐希艾巴港，高層也曾接獲簡報，得知該地防禦薄弱且已被列入伊朗攻擊清單。基地的警報系統一度故障，雖在遇襲前已修復；攻擊前幾天，官兵還曾目擊疑似執行偵察任務的四軸無人機。

遇襲當天，士兵凌晨4時30分起在碉堡躲避逾四小時。領導層因警報頻繁而逐漸不耐，約上午9時解除警報，讓官兵返回作戰中心，僅半小時後伊朗無人機便擊中建築。

華郵報導，許多士兵對巴恩斯及其上級指揮官欣森少將(John Hinson)表示憤怒，指責這兩位領導人無視情報警告，即希艾巴港很可能成為伊朗的攻擊目標。士兵們表示，他們憤怒的是，儘管內部評估建議不要派遣部隊前往希艾巴港，但兩位將軍仍然執意如此，部分原因是該設施缺乏足夠的無人機防禦能力。這位了解評估細節的士兵向「華盛頓郵報」透露了這些評估內容。

陸軍拒絕回應投訴

巴恩斯和欣森均未回應置評請求。陸軍拒絕直接回應士兵們的投訴，但總體上為該部隊的領導層及其決策進行了辯護。

美國陸軍中央司令部也否認將領棄置部屬，稱指揮官協助撤離及清點人員，之後因傷被撤離就醫。但受訪官兵均表示，未曾看見巴恩斯或他的上級協助搬運死傷者。美國軍方內部調查目前未建議懲處究責。

精華 FAQ

  • 事件發生在科威特的希艾巴港美軍據點，伊朗「見證者」無人機於3月1日上午近乎垂直俯衝，直接撞進作戰中心引爆，造成6死、逾30傷的慘重傷亡。

  • 士兵稱巴恩斯在爆炸後先抓防彈背心和頭盔逃離，躲進碉堡，還命令想返身救人的下屬留在原地，導致許多受困官兵錯過即時救援，因此引發眾怒。

  • 報導指出，基地早被情報列為可能遭攻擊目標，卻缺乏防空與反無人機裝備，也沒有頂部掩體，甚至有士兵進駐時未攜帶武器；但軍方內部調查目前未建議懲處。

華郵 華盛頓郵報 伊朗

上一則

最高主管機關警告：銀行放款無證客 列金融風險

下一則

葛理漢驟逝 親妹遞補南卡聯邦參議員 無從政經驗

延伸閱讀

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中
伊朗大反攻嗆「放馬過來」狂轟4國美軍基地

伊朗大反攻嗆「放馬過來」狂轟4國美軍基地
美軍開轟 伊朗報復攻擊巴林、科威特、卡達、約旦美軍設施

美軍開轟 伊朗報復攻擊巴林、科威特、卡達、約旦美軍設施
川普下令報復伊朗攻擊荷莫茲商船 美軍發動本周第3波空襲

川普下令報復伊朗攻擊荷莫茲商船 美軍發動本周第3波空襲

熱門新聞

川普總統(左)與共和黨參議員葛理漢。(美聯社資料照)

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

2026-07-12 11:23
政府公布新規，難民及政治庇護者等無綠卡的合法居民，自10月1日起將喪失白卡。圖為聯邦醫療服務中心主任奧茲。（路透）

難民、庇護者合法居留無綠卡 10/1起失白卡 4類例外

2026-07-10 05:26
美國總統川普8日在安卡拉舉行的北約峰會上表示，他不想與西班牙有任何往來。 （路透）

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

2026-07-08 08:10
白宮為驟逝的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)降半旗致哀。(路透)

葛理漢住所急救錄音曝光 白宮降半旗致哀

2026-07-12 13:45
川普政府現正為美國勞工規畫效法澳洲模式的退休儲蓄計畫，目標是讓民眾屆臨退休年齡時，經濟狀況能夠「變好更多」。（路透）

「超級年金」加強版？川普喊讓勞工退休經濟狀況更好

2026-07-07 08:22
南卡羅來納州共和黨參議員葛理漢11日突發疾病逝世，享壽71歲。圖為葛理漢（右）2024年2月出席川普（左）第二任競選造勢活動。(美聯社)

參議員葛理漢猝逝 享壽71歲 川普上月才幫造勢

2026-07-12 02:36

超人氣

更多 >
台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡
客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告
人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理
挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的
興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬