伊襲美釀6死內幕 華郵：指揮官先逃命 未死士兵泣控長官阻救人

伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港據點，造成6名美軍死亡、逾30人受傷。Planet Labs PBC公布該據點於6月26日衛星影像。(美聯社)

美伊戰爭2月28日開打，第二天伊朗 軍事無人機在3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港(Port Shuaiba)據點，造成六名美軍死亡、逾30受傷，是至今美軍在這場戰爭最慘重的傷亡。

華盛頓郵報 12日獨家披露指，倖存士兵揭露，該據點爆炸後，負責指揮的准將巴恩斯(Brig. Gen. Clint Barnes)搶先逃出建築、躲進碉堡，並阻止下屬折返救人，不顧受困火場的部屬死活。

華盛頓郵報報導，更令官兵憤怒的是，希艾巴港事前早被情報列為可能遇襲目標，據點防護卻漏洞百出，不但缺乏可擊落伊朗無人機的防空系統及頂部掩體，部隊要求調派反無人機裝備也遭拒。多名士兵更表示，他們進駐時甚至完全沒攜帶武器，多人操作型武器及自動武器全被留在另一座基地的軍械庫。

川普總統率國防部長赫塞斯等官員3月7日在德拉瓦州多佛空軍基地，迎接剛在科威特的美軍基地被伊朗攻擊陣亡的美軍遺體。(美聯社)

無人機俯衝作戰中心

華郵 訪問17名倖存者、目擊者及了解軍方調查的人士。報導指出，美伊開戰第二天、一架伊朗「見證者」無人機於3月1日上午9時30左右，幾乎垂直俯衝希艾巴港美軍作戰中心。

戶外士兵先聽見尖銳呼嘯及類似割草機聲響，抬頭後來不及反應。無人機撞進建築中央，猛烈爆炸震碎電腦、燈具及玻璃，金屬與塑膠碎片化為彈片，將官兵拋向牆壁，現場隨即陷入火海。

少校拉姆斯博頓憶述，爆炸把他從椅子上炸進走廊，一塊彈片嵌入後腦。他恢復意識後，聽見有人高喊需要協助，便摸索穿越瓦礫救人。「到處都在燃燒」，官兵不斷衝回建築，將傷患一個個抬出，他在外面接應，確保所有人撤離。

川普總統率國防部長赫塞斯等官員3月7日在德拉瓦州多佛空軍基地，迎接剛在科威特的美軍基地被伊朗攻擊陣亡的美軍遺體。(美聯社)

多名士兵指控，巴恩斯在無人機擊中後，抓起防彈背心及頭盔，命令身旁士兵「快出去」，隨即奔向緊急出口，躲進碉堡。當時數十名部屬仍留在建築內。

遭到基地美軍指責不稱職的駐軍將領巴恩斯。(美國陸軍)

將軍遭控並未折返

與巴恩斯一同逃出的士兵哽咽憶述，碉堡鋼門重新開啟後，他想折返救援，卻被巴恩斯要求留在原地。這名士兵最終不顧命令，返回濃煙瀰漫的作戰中心尋找倖存者，「但將軍並未折返」。

倖存者表示，軍方內部評估早已建議不要派兵進駐希艾巴港，高層也曾接獲簡報，得知該地防禦薄弱且已被列入伊朗攻擊清單。基地的警報系統一度故障，雖在遇襲前已修復；攻擊前幾天，官兵還曾目擊疑似執行偵察任務的四軸無人機。

遇襲當天，士兵凌晨4時30分起在碉堡躲避逾四小時。領導層因警報頻繁而逐漸不耐，約上午9時解除警報，讓官兵返回作戰中心，僅半小時後伊朗無人機便擊中建築。

華郵報導，許多士兵對巴恩斯及其上級指揮官欣森少將(John Hinson)表示憤怒，指責這兩位領導人無視情報警告，即希艾巴港很可能成為伊朗的攻擊目標。士兵們表示，他們憤怒的是，儘管內部評估建議不要派遣部隊前往希艾巴港，但兩位將軍仍然執意如此，部分原因是該設施缺乏足夠的無人機防禦能力。這位了解評估細節的士兵向「華盛頓郵報」透露了這些評估內容。

陸軍拒絕回應投訴

巴恩斯和欣森均未回應置評請求。陸軍拒絕直接回應士兵們的投訴，但總體上為該部隊的領導層及其決策進行了辯護。

美國陸軍中央司令部也否認將領棄置部屬，稱指揮官協助撤離及清點人員，之後因傷被撤離就醫。但受訪官兵均表示，未曾看見巴恩斯或他的上級協助搬運死傷者。美國軍方內部調查目前未建議懲處究責。