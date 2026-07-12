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美伊協議25天破功？川普下令擴大空襲伊朗 伊朗外交部撂話了

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

紐約時報報導，美國中央司令部在總統川普指示下，在德黑蘭當地13日清晨發動新一波打擊，以「追究伊朗部隊責任」，這是美軍在24小時內第二次展開空襲。伊朗外交部12日譴責美軍過去24小時的攻擊，指控美方違反國際法，並警告鄰國不得協助任何針對伊朗的軍事行動。美伊簽署約25天的初步和平協議逐步瓦解。

中央司令部在社群平台X發文證實，在美東12日下午5時（台灣時間13日清晨5時）對伊朗發動更多打擊，削弱伊朗攻擊通行荷莫茲海峽的民用商船與船員。聲明補充，這項行動由三軍統帥直接下令，「追究伊朗部隊的責任」。

中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，伊朗部隊約在美軍發動最新一波攻擊之際，朝荷莫茲海峽的商船開火，顯示美方發動攻勢確有必要。

霍金斯透過簡訊表示：「我們正在追究伊朗的責任。」他還說，美軍擊落一枚飛彈和一架單程攻擊無人機，兩者原本都瞄準海峽內的商船。

川普12日受訪NBC節目「會晤新聞界」堅稱，海峽仍開放，並稱美國前一晚已把伊朗「炸得稀巴爛」。

一名美國官員告訴紐時，這波攻擊的規模將超越美軍在當地12日的打擊行動，當時美軍稱打擊伊朗約140個目標。

CNN報導，伊朗外交部表示，美國在終戰協議簽署僅25天後，便公然違反協議，並攻擊伊朗交通基礎設施、漁船、貨運駁船及氣象設施，構成嚴重戰爭罪行。

聲明並指控，美軍利用波斯灣南岸國家的領土與設施發動攻擊，警告任何對伊朗發動攻擊的來源，都將成為伊朗武裝部隊防禦性打擊的合法目標。伊朗外交部同時要求聯合國與安理會，追究侵略方及協助者的責任。

伊朗國營媒體報導，美軍這波打擊也鎖定伊朗中部與西部，包括距離海峽較遠的地區。伊朗英語新聞電視台報導，西南部城市阿瓦士（Ahvaz）一名官員表示，當地有兩處地點遭到攻擊；另有一名地方官員證實，美軍也對孔達卜市（Khondab）發動另一波打擊。

國際油價基準布蘭特原油12日開盤上漲約3.5%，升至每桶近79美元，較戰前價格上漲近9%。

精華 FAQ

  • 美軍表示行動是為了削弱伊朗對荷莫茲海峽民用商船與船員的攻擊能力，並在川普直接下令下「追究伊朗部隊責任」，顯示美方想以軍事手段壓制其海上威脅。

  • 伊朗外交部譴責美國違反國際法，稱美軍攻擊交通基礎設施、漁船、貨運駁船與氣象設施，已構成嚴重戰爭罪，並要求聯合國與安理會追究侵略方及協助者責任。

  • 衝突使美伊約25天前簽署的初步和平協議迅速瓦解，也推升市場避險情緒，國際油價基準布蘭特原油開盤上漲約3.5%，一度升至每桶近79美元。

伊朗 川普 荷莫茲海峽

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