死亡開關？川普揚言被暗殺就攻擊伊朗 但報復行動是由繼任者定奪

川普 總統11日表示，他已下達命令，若伊朗 膽敢暗殺美國現任總統，美軍將以「空前力道」摧毀伊朗。但美聯社報導，美國政府沒有辦法建立一個自動、預先授權的「死亡開關」(dead man's switch)以啟動立即報復行動；若川普遇刺身亡，副總統范斯 (JD Vance)將立即繼任成為三軍統帥，並有權決定採取任何報復行動。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文道：「1000枚飛彈已上膛、瞄準伊朗伊斯蘭共和國；若伊朗政府付諸行動、實現其在全球發出的威脅，刺殺或企圖暗殺現任美國總統，也就是我本人，另有數千枚飛彈將緊接著發射。」

川普寫道：「命令已下達，美軍已做好準備、具備意願與能力，在為期一年（可視情況延長）內，徹底殲滅並摧毀伊朗所有地區。」

美聯社報導，若川普遇刺身亡，總統權力將依憲法第25修正案和1947年「總統繼任法」( Presidential Succession Act of 1947)規定，移交給繼任者。屆時，范斯可以完全按照川普要求行事，也可以決定不執行前任的「遺詔」，或以其他方式直接回應。

美國確實已制定完善的緊急計畫，以確保在遭受核攻擊或其他重大災難導致華府大部分或全部毀損情況下，政府仍可持續運作。但這些計畫不允許在總統遇刺身亡後立即發動報復性打擊，即使總統曾要求軍方做好如此準備。

在川普發文宣布「下詔」數小時後，伊朗最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)表示，伊朗人民會繼續為他父親、前伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)遇害復仇。

哈米尼在美國和以色列2月28日發動的首次空襲中喪生，戰爭隨即引爆。本周，伊朗各地舉行悼念活動，哀悼者多次舉標語呼籲處死川普和以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)。穆吉塔巴透過國家電視台發聲明表示：「報復是我們民族的意志，而且必定會實現。」

華爾街日報報導，以色列已向美國官員通報伊朗正在策畫新一波暗殺川普的陰謀。川普8日參加土耳其舉行的北約峰會時，也曾直接提到此類威脅，並向媒體聲稱「我是伊朗暗殺名單的頭號目標」。