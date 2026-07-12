川普下令報復伊朗攻擊荷莫茲商船 美軍發動本周第3波空襲

美伊戰和之間繆著。川普總統10日宣布已備有千枚飛彈攻擊伊朗。圖為川普總統11日輕裝離開白宮。(美聯社)

伊朗 伊斯蘭革命衛隊(ICRG)11日晚宣布重新關閉荷莫茲海峽 不久後，美軍中央司令部於東部時間11日晚間表示，在川普 總統指示下，針對伊朗發動本周第三輪打擊，回應伊朗軍方11日彈襲海峽一艘貨船。

伊朗軍方於當地11日深夜再度在荷莫茲海峽襲擊一艘貨船，並於12日稍早宣布關閉荷莫茲海峽，直至另行通知，更放話美國或其盟友若有所回應，將招致嚴厲報復。

對此，負責美國中東事務的中央司令部在社群平台發文回應，於東岸時間11日晚間7時15分，針對伊朗發動本周第三輪打擊。

Axios報導，一名美國高層官員表示，美軍此次打擊目標包括伊朗防空監視雷達、飛彈與無人機儲存設施、飛彈及無人機發射場、海上監視雷達，以及地對空飛彈發射器。

據中央司令部，伊朗ICRG稍早公然襲擊一艘懸掛賽普勒斯國旗的貨櫃船「GFS銀河號」(GFS Galaxy)，造成貨船起火，一名船員下落不明，且船艙嚴重受損，已無法繼續航行。

中央司令部貼文寫道：「伊朗先前因襲擊商船遭到追究後，美方再次給予伊朗機會，要求以行動證明遵守諒解備忘錄，但伊朗仍未履行承諾。」

美軍表示，作為回應，美國持續削弱伊朗攻擊民間船員及海峽商船的能力，讓伊朗付出沉重代價；這波打擊是在三軍統帥指示下展開。

國防長赫塞斯隨後轉發中央司令部貼文，並寫下：「伊朗做出錯誤選擇，現在就得付出代價。」

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台(IRIB)，伊朗南部阿巴斯港(Bandar Abbas)與西里克(Sirik)均傳出多起爆炸。

在此稍早，華府政治新聞網站Axios，川普政府10日向德黑蘭發出最後通牒，要求伊朗在11日前公開保證，允許船隻安全通行荷莫茲海峽。

但伊朗革命衛隊反稱，先前已警告多艘船隻不要使用未經伊朗授權的航線通過海峽，而11日深夜這艘貨船未依要求改變航向後，革命衛隊便發射飛彈以示警告。

革命衛隊表示：「在這起事件後……荷莫茲海峽將關閉至另行通知，直到美國結束在此地區的干預為止，任何船隻都不得通過。」

一名美國官員告訴Axios，遇襲貨船當時正航行在靠近阿曼沿岸的南側航線。半島電視台報導，該船關閉船舶自動識別系統，無視伊方警告後遭巡弋飛彈擊中。

伊朗軍方宣布這項消息前幾小時，伊朗外長阿拉奇才剛與阿曼及卡達等斡旋代表結束談判，磋商結束伊美最新對峙局勢。

一名知情談判的外交官表示，阿曼11日提議全面解封海峽的兩條航道。