川普下令報復伊朗攻擊荷莫茲商船 美軍發動本周第3波空襲
伊朗伊斯蘭革命衛隊(ICRG)11日晚宣布重新關閉荷莫茲海峽不久後，美軍中央司令部於東部時間11日晚間表示，在川普總統指示下，針對伊朗發動本周第三輪打擊，回應伊朗軍方11日彈襲海峽一艘貨船。
伊朗軍方於當地11日深夜再度在荷莫茲海峽襲擊一艘貨船，並於12日稍早宣布關閉荷莫茲海峽，直至另行通知，更放話美國或其盟友若有所回應，將招致嚴厲報復。
對此，負責美國中東事務的中央司令部在社群平台發文回應，於東岸時間11日晚間7時15分，針對伊朗發動本周第三輪打擊。
Axios報導，一名美國高層官員表示，美軍此次打擊目標包括伊朗防空監視雷達、飛彈與無人機儲存設施、飛彈及無人機發射場、海上監視雷達，以及地對空飛彈發射器。
據中央司令部，伊朗ICRG稍早公然襲擊一艘懸掛賽普勒斯國旗的貨櫃船「GFS銀河號」(GFS Galaxy)，造成貨船起火，一名船員下落不明，且船艙嚴重受損，已無法繼續航行。
中央司令部貼文寫道：「伊朗先前因襲擊商船遭到追究後，美方再次給予伊朗機會，要求以行動證明遵守諒解備忘錄，但伊朗仍未履行承諾。」
美軍表示，作為回應，美國持續削弱伊朗攻擊民間船員及海峽商船的能力，讓伊朗付出沉重代價；這波打擊是在三軍統帥指示下展開。
國防長赫塞斯隨後轉發中央司令部貼文，並寫下：「伊朗做出錯誤選擇，現在就得付出代價。」
總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台(IRIB)，伊朗南部阿巴斯港(Bandar Abbas)與西里克(Sirik)均傳出多起爆炸。
在此稍早，華府政治新聞網站Axios，川普政府10日向德黑蘭發出最後通牒，要求伊朗在11日前公開保證，允許船隻安全通行荷莫茲海峽。
但伊朗革命衛隊反稱，先前已警告多艘船隻不要使用未經伊朗授權的航線通過海峽，而11日深夜這艘貨船未依要求改變航向後，革命衛隊便發射飛彈以示警告。
革命衛隊表示：「在這起事件後……荷莫茲海峽將關閉至另行通知，直到美國結束在此地區的干預為止，任何船隻都不得通過。」
一名美國官員告訴Axios，遇襲貨船當時正航行在靠近阿曼沿岸的南側航線。半島電視台報導，該船關閉船舶自動識別系統，無視伊方警告後遭巡弋飛彈擊中。
伊朗軍方宣布這項消息前幾小時，伊朗外長阿拉奇才剛與阿曼及卡達等斡旋代表結束談判，磋商結束伊美最新對峙局勢。
一名知情談判的外交官表示，阿曼11日提議全面解封海峽的兩條航道。
因伊朗革命衛隊再度在荷莫茲海峽襲擊商船，並宣布關閉海峽至另行通知；美方認為伊朗未遵守先前要求，因此以空襲作為回應。 據美方官員說法，目標包括防空監視雷達、飛彈與無人機儲存設施、飛彈及無人機發射場、海上監視雷達，以及地對空飛彈發射器。 伊朗先宣布封鎖海峽並警告報復，但在此之前，伊朗外長才與阿曼、卡達斡旋代表談判；阿曼還提議全面解封兩條航道，局勢仍高度緊張。
精華 FAQ
因伊朗革命衛隊再度在荷莫茲海峽襲擊商船，並宣布關閉海峽至另行通知；美方認為伊朗未遵守先前要求，因此以空襲作為回應。
據美方官員說法，目標包括防空監視雷達、飛彈與無人機儲存設施、飛彈及無人機發射場、海上監視雷達，以及地對空飛彈發射器。
伊朗先宣布封鎖海峽並警告報復，但在此之前，伊朗外長才與阿曼、卡達斡旋代表談判；阿曼還提議全面解封兩條航道，局勢仍高度緊張。
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