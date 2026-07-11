我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美媒：伊朗私下認錯「強硬派」襲商船 美揭反悔真正原因

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

美媒：伊朗私下認錯「強硬派」襲商船 美揭反悔真正原因

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿曼沿岸可見荷莫茲海峽上多艘船舶。(路透)
阿曼沿岸可見荷莫茲海峽上多艘船舶。(路透)

CBS新聞與ABC新聞報導，美國資深官員10日表示，伊朗官員私下告訴川普總統的顧問，向荷莫茲海峽商船開火是個錯誤，攻擊源自一群企圖破壞談判的「失控」（errant）強硬派系，而伊朗希望繼續談判。

另一名官員指出，這些攻擊凸顯伊朗政治體制分裂。該官員說：「如果強硬派占上風，我們有很多選擇。但我們仍有一定信心，認為伊朗體制內的理性人士能夠約束這些強硬派。誰也說不準，未來無法預測。」

儘管敵對行動有所升級，另一名美國資深官員仍認為，「伊朗展現出許多希望達成協議的跡象」。不過，白宮希望伊朗方面公開承認犯錯；美方認為，這些攻擊違反停火協議。川普則指示由副總統范斯、女婿庫許納、特使威科夫及國務卿魯比歐率領的團隊繼續談判。這些官員表示，如果伊朗繼續採取敵對行動，美國將運用軍事及經濟手段回應。

儘管伊朗已告訴美方，攻擊船隻是由企圖破壞協議的失控派系策動，但川普政府堅稱，這些船隻遭鎖定另有原因。美國認為，根據初步和平協議，荷莫茲海峽南側的阿曼沿岸航道將會開放。一名官員表示，伊朗未料船舶通行恢復得如此迅速，也未料如此大量的石油與天然氣運輸會經由南側航道，因此反悔。

一名官員表示，川普給予美方談判人員達成協議的空間與時間，但時間並不多。對於川普所稱的「核塵埃」，也就是伊朗核計畫的殘餘部分，美方希望挖出來；但伊朗若拒絕像一個「正常國家」般行事，美國還有其他選項，包括繼續埋在地下。

美方官員拒絕評論有關以色列情報揭露針對川普的陰謀報導，僅表示川普不會因恐懼或威脅做出決定。

精華 FAQ

  • 伊朗官員私下告訴川普顧問，向荷莫茲海峽商船開火是個錯誤，並稱攻擊是由企圖破壞談判的失控強硬派所策動，伊朗本身仍希望繼續談判。

  • 美方認為，攻擊反映伊朗體制內部存在分裂，且伊朗之所以反悔，可能是不希望阿曼沿岸航道迅速恢復開放，導致大量石油與天然氣改道通行。

  • 川普已要求范斯、庫許納、威科夫與魯比歐持續談判，同時要求伊朗公開承認犯錯；若伊朗繼續敵對，美方表示將動用軍事與經濟手段回應。

伊朗 荷莫茲海峽 川普

上一則

川普撂話「千枚飛彈」鎖定伊朗 真敢暗殺他就摧毀全境

延伸閱讀

川普同意美伊續談但拒絕停火 美方限11日表態 「否則不會太好過」

川普同意美伊續談但拒絕停火 美方限11日表態 「否則不會太好過」
美伊初步和平協議早埋下漏洞 雙方對第5條解讀如「在不同星球」

美伊初步和平協議早埋下漏洞 雙方對第5條解讀如「在不同星球」
川普對伊朗邊打邊談 美軍「攻擊後暫停」 多國幕後斡旋重啟談判

川普對伊朗邊打邊談 美軍「攻擊後暫停」 多國幕後斡旋重啟談判
川普北約峰會期間拍板空襲 伊朗反控美方5大毀約 強調「不會屈服」

川普北約峰會期間拍板空襲 伊朗反控美方5大毀約 強調「不會屈服」

熱門新聞

美國總統川普8日在安卡拉舉行的北約峰會上表示，他不想與西班牙有任何往來。 （路透）

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

2026-07-08 08:10
政府公布新規，難民及政治庇護者等無綠卡的合法居民，自10月1日起將喪失白卡。圖為聯邦醫療服務中心主任奧茲。（路透）

難民、庇護者合法居留無綠卡 10/1起失白卡 4類例外

2026-07-10 05:26
川普政府現正為美國勞工規畫效法澳洲模式的退休儲蓄計畫，目標是讓民眾屆臨退休年齡時，經濟狀況能夠「變好更多」。（路透）

「超級年金」加強版？川普喊讓勞工退休經濟狀況更好

2026-07-07 08:22
川普總統3日在南達科他州拉什摩爾山出席美國建國250周年慶祝活動。（路透）

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

2026-07-04 09:36
勞工部督察長德斯波西托。（美聯社資料照）

政府首度展開H-1B詐欺大規模調查 發出數十張傳票

2026-07-08 08:20
7月4日適逢美國建國250周年，美國之音報導指，北京錫安教會牧師金明日獲釋，並已安全抵達美國洛杉磯。（取材自社群平台Ｘ帳號「中國人權-Human Rights in China」）

北京錫安教會牧師美國慶日獲釋、抵達洛杉磯 家屬感謝川普

2026-07-05 01:38

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感
屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪

屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪