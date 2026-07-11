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川普放寬阿聯AI晶片出口管制 國安鷹派憂中國走後門

編譯劉忠勇／即時報導
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新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購輝達和超微的先進AI晶片，不必...
新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購輝達和超微的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。圖為G42和阿聯政府高層去年5月和來訪的美國科技業者合影去年5月合影。（美聯社）

川普政府計畫放寬對阿拉伯聯合大公國的出口限制，為這個波斯灣國家採購各類先進技術鋪路，包括實現人工智慧雄心所需的半導體。

美國商務部周五發布通知說，阿聯如今符合美國出口管制法規的寬鬆待遇資格，理由是阿聯已採取措施，保護美國的敏感技術。商務部工業暨安全局這次修改規定時，也提到阿聯在美國對伊朗戰爭中給予支持。

新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購Nvidia輝達（另稱英偉達）和超微（AMD）的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。新規也未限制這些機構可購買的晶片或其他先進產品數量。

近年來，阿聯投入大筆石油財富和政治資源，發展運算基礎設施，力圖成為中東和全球南方的AI樞紐。不過，這是在美國和以色列對伊朗開戰之前。戰爭期間，波斯灣地區多座資料中心遇襲，引發外界擔心，當地吸引海外科技投資的能力可能受到影響。

不過，這項政策一改，立刻引來華府國安鷹派反對。他們擔心，允許擴大向阿聯銷售AI晶片，可能威脅美國國家安全。曾在川普和拜登政府任職、現為美國外交關係協會資深研究員的麥奎爾（Chris McGuire）警告，這可能讓中國有機會取得美國技術，也會拖慢美國的AI建設。

麥奎爾周五在社群平台X發文說：「這將帶來極大的國安風險。阿聯將像如今在石油市場的地位一樣，成為全球舉足輕重的AI運算樞紐，卻也會成為中國取得美國技術的後門。更重要的是，這將使美國原已極為嚴重的AI晶片短缺雪上加霜，拖慢美國的AI建設。」

國安疑慮主要在於，中國可能取得運往阿聯的 AI 處理器，無論是透過實體轉移晶片，或透過雲端使用這些晶片的運算能力。對中鷹派尤其點名 G42，這家公司過去和華為有關聯，但近日已尋求和這家中國科技巨人切割。

AI晶片新創公司Cerebras執行長費德曼（Andrew Feldman）讚揚川普政府放寬對阿聯限制的決定。他周五說：「阿聯一直是美國極為出色的盟友。確保認同我們價值觀的國家留在我們的科技生態系內，是一項好政策。」

獲准免申請許可即可採購AI晶片的阿聯企業，也包括G42旗下的Core42。由G42支持的阿布達比基金MGX，也另外獲准享有寬鬆待遇。新規還允許八家美國公司和旗下阿聯子公司，不必申請許可即可採購AI處理器，包括亞馬遜（Amazon）、Alphabet旗下Google、蘋果、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文（Oracle）和SpaceX旗下xAI。

這份由美國商務部工業暨安全局局長凱斯勒（Jeffrey Kessler）簽署的通知，提到美國和阿聯經貿關係日益密切，並特別指出，阿聯在美國的外國直接投資估計超過1兆美元，涵蓋AI、金屬、航空和能源等領域。

精華 FAQ

  • 商務部表示，阿聯已採取措施保護美國敏感技術，且與美國經貿關係密切、在對伊朗戰事中也提供支持，因此被納入較寬鬆的出口管制待遇。

  • 阿聯政府、G42及其旗下Core42、MGX等經核准機構，未來可免向美國政府申請許可，直接採購Nvidia與AMD等公司的先進AI晶片。

  • 他們擔心中國可能透過阿聯取得美國AI晶片，無論是實體轉移或雲端使用，都可能形成技術後門，並加劇美國本已緊張的AI晶片短缺。

川普 超微 伊朗

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