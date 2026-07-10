特勤局建議川普別搭新空軍一號 白宮：搭舊機聲東擊西

川普搭乘舊的空軍一號專機飛到英國，再換新的空軍一號回到華府。(路透)

川普 總統8日結束北約峰會，突然宣布將改乘舊「空軍一號」專機離開土耳其，到了英國才再換搭新的「空軍一號」返回華府。外界質疑新機可能無法抵擋伊朗 砲火，白宮 9日辯護其安全可靠，特勤局則透露是該單位建議川普總統不要搭乘新「空軍一號」。

國會山莊報(The Hill)報導，川普返國前一天美伊又爆發衝突互相攻擊，而土耳其就在伊朗隔壁。被問到是否因為伊朗威脅而未搭乘新飛機時，川普避而不答並聲稱自己是伊朗的頭號目標。被追問為何不乘坐改裝後的波音飛機時，川普表示「它要送到幾個基地讓士兵們看看，因為它確實很棒。」

從土耳其飛往英國途中，機上記者還被吩咐要拉上窗簾，但未被告知原因。當記者詢問川普時，他表示這可能是因為「這邊的一些卑鄙小人」(sleazebag)。

白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)在一份聲明中表示新空軍一號是最先進的飛機，配備了高規格的安全防禦機制，確保總統及隨行幕僚的安全，「…正如總統最近所說，美國有很多敵人正虎視眈眈地盯著他，我們將動用一切手段來應對這些威脅，像是聲東擊西或誤導。」

而根據8日的報導，是特勤局建議川普不要乘坐新「空軍一號」，紐約時報引述知情人士稱是為了謹慎應對來自伊朗的潛在威脅，即使目前並未明確判定存在具體威脅。國會山莊報詢問這項評估時，特勤局稱可參考川普當天稍早在「真實社群」(Truth Social)上的貼文，該貼文提到新「空軍一號」先飛往英國皇家空軍米爾登霍爾基地(Mildenhall Air Force Base)供駐紮當地的軍人參觀，還說士兵們非常興奮，紛紛拍照留念；搭舊「空軍一號」是「以表懷舊」。

卡達饋贈的波音747-8在十個月內就改造成新「空軍一號」，比舊「空軍一號」長18呎4吋，但不包括一些軍事改裝如空中加油；舊「空軍一號」保留了經過實戰考驗的冷戰防禦套件，可使來襲飛彈失去目標鎖定能力。