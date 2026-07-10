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美軍開轟 伊朗報復攻擊巴林、科威特、卡達、約旦美軍設施

編譯廖振堯／綜合報導
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社媒視頻顯示，伊朗布什爾核電廠附近一處漁業碼頭上的船隻9日起火冒煙，當地官員稱，...
社媒視頻顯示，伊朗布什爾核電廠附近一處漁業碼頭上的船隻9日起火冒煙，當地官員稱，是遭一枚美國發射的彈體擊中。(路透)

川普總統8日稱臨時停火協議「結束」後，中央司令部宣布美軍部隊襲擊了伊朗南部海岸地區和東部省份約90個軍事目標，包括防空系統、海岸監視設施、飛彈和無人機儲存設施等，川普表示這是為了「報復伊朗昨天轟炸船隻」；9日清晨，美國對伊朗發動了新的空襲，伊朗武裝部隊也再攻擊海灣國家的美軍基礎設施，攻擊規模似乎更大，美國海軍第五艦隊總部所在地巴林至少三次響起警報，科威特和卡達也遭到飛彈襲擊。

美聯社、路透報導，科威特軍方稱擊落了來襲的三枚彈道飛彈、一枚巡弋飛彈、10架無人機，有一人被墜落的碎片擊傷。美國駐紮軍隊和飛機的約旦在9日下午也響起了警報，其中八枚飛彈被攔截，未造成人員傷亡或財產損失，約旦政府發言人則稱所有來自伊朗的襲擊都已被攔截。巴林亦表示擊落了來襲的火力，但未提供更多細節。

伊朗衛生部9日表示美軍8日、9日在伊朗5個省份發動的攻擊已造成伊朗至少14人死亡，另有78人受傷，死傷者多為軍人。其官媒通報，包括伊朗核電廠所在地布什爾(Bushehr)、南部港口城市阿巴斯港(Bandar Abbas)、科納拉克(Konarak)在內的多個地點發生爆炸。

伊朗通訊社(IRNA)引述布什爾當地官員，稱美國在中午前後襲擊了核電廠附近地區。布什爾擁有一座俄羅斯建造的核電廠，當地一名官員隨後告訴伊朗官媒，一枚美軍砲彈擊中了核電廠的周邊區域。在4月8日停火之前，該核電廠的周邊區域已經多次遭到攻擊。伊朗軍方透過官媒發表聲明稱，已攻擊位於科威特的美國「愛國者」飛彈防禦系統、卡達的一處預警站、巴林的一處美軍燃料庫。

而美軍空襲似乎也是自4月以來首次瞄準了伊朗的橋梁。伊朗官媒報導稱，伊朗東北部古列斯坦省(Golestan)的一座鐵路橋遭到攻擊；伊朗革命衛隊表示通往東北部聖城麥什赫德(Mashhad)的道路上有兩座橋梁遭到攻擊，該城正是伊朗官員原計畫於9日下葬已故最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)之地。

不過美國官員表示，華府仍致力於尋求與伊朗達成解決方案，雙方的技術層級會談仍持續進行中。

精華 FAQ

  • 根據報導，美軍鎖定伊朗南部海岸與東部省份約90個軍事目標，包含防空系統、海岸監視設施，以及飛彈和無人機儲存設施，顯示打擊重點在削弱其防衛與反擊能力。

  • 伊朗武裝部隊隨即對海灣國家的美軍據點發動飛彈與無人機攻擊，巴林、科威特、卡達與約旦都傳出警報或攔截行動，其中科威特還有人遭碎片擊傷。

  • 伊朗衛生部稱美軍攻擊已造成至少14人死亡、78人受傷，多數為軍人；儘管衝突升高，美國官員仍表示華府致力尋求解決方案，技術層級會談也還在進行。

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