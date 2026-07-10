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川普放棄美伊停火協議 出自橢圓形辦公室內部決定

記者顏伶如／綜合報導
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據說決定放棄與伊朗的停火協議，是出自白宮橢圓形辦公室的內部決定。(美聯社)
據說決定放棄與伊朗的停火協議，是出自白宮橢圓形辦公室的內部決定。(美聯社)

伊朗簽署臨時和平協議的兩周之後，川普總統宣告停火已經結束。華爾街日報報導，川普6日晚間準備動身前往土耳其參加北約峰會之前，高層國安幕僚紛紛走進橢圓形辦公室，向川普報告伊朗發動的最新一波攻擊。

知情人士說，國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)對川普說，伊朗向試圖從南部航線通過荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)的船隻發射反艦巡弋飛彈及自殺式無人機，短短幾小時內便有三艘船隻被擊中，包括一艘液化天然氣運載船。

川普對這波伊朗攻擊感到震怒，追問幕僚是否相信伊朗真心想要達成最終版和平協議。經過一番討論，川普認定伊朗方面沒有誠意。

報導指出，伊朗突然發動攻擊導致川普強力反擊，取消和平協議當中的某些獎勵誘因。兩周之前川普在法國凡爾賽宮熱烈掌聲之下簽署的和平框架，如今幾乎蕩然無存。

川普取消伊朗的石油銷售許可，下令7日、8日針對海峽內外的伊朗目標展開數輪打擊。川普也揚言要打擊伊朗的民生基礎設施，包括供應飲用水的海水淡化廠。

一名伊朗外交官8日表示，美國在沒有跟德黑蘭商量之下自行設立船隻航道，顯然違反和平協議。官員說，這讓伊朗對通行船隻開火提供了正當理由。

伊朗與美國再度出現衝突，和平框架變成懸而未決，多國領導人正在設法釐清川普的宣告究竟是意味著將回歸全面戰爭，還是逼迫坐上談判桌的另一次暴力插曲。

位於波斯灣的美國盟國已經為更多報復行動預做準備，能源市場則密切注意可能受到另一次經濟衝擊，荷莫茲海峽航運則又一次停擺。

赫塞斯8日晚間暗示美國將對伊朗做出「更多、更深入」的打擊。美軍則表示，連續第二天對伊朗空襲，目的是要削弱伊朗威脅海峽航行自由的能力。

報導指出，伊朗發動攻擊的時間點讓川普大為光火。川普為了前伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)喪禮即將舉行而給伊朗為期一周的緩衝時間。

據說決定放棄與伊朗的停火協議，是出自白宮橢圓形辦公室的內部決定。(歐新社)
據說決定放棄與伊朗的停火協議，是出自白宮橢圓形辦公室的內部決定。(歐新社)

精華 FAQ

  • 他在橢圓形辦公室聽取幕僚報告後得知，伊朗向穿越荷莫茲海峽的船隻發射飛彈與無人機，造成多艘船被擊中，因此認定伊朗沒有誠意履行最終和平協議。

  • 川普取消伊朗石油銷售許可，並命令7日、8日對海峽內外的伊朗目標發動數輪打擊；赫塞斯也表示，美軍後續還會進行更深入的軍事行動。

  • 荷莫茲海峽航運再度停擺，波斯灣盟國提高戒備，能源市場擔憂供應受衝擊，多國領導人則試圖釐清川普的宣告是否意味著重返全面戰爭。

川普 伊朗 土耳其

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