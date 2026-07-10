對抗極左恐怖主義 魯比歐邀60多國高官華府開會

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)已邀請60多國部長級官員下周在華府 集會，討論川普政府認定的跨國極左恐怖主義復甦重大威脅；不過，這場會議引發部分美國官員、歐洲盟友及獨立人士的疑慮，他們並不認同這種威脅，擔心政府利用強力手段對付左派或保守分子，或許會遭民主黨效法反制。

華盛頓郵報 引述三位現任及卸任官員的說法報導，白宮反恐主任高卡(Sebastian Gorka)曾與同事討論，能否將反法西斯運動(Antifa)貼上外國恐怖組織標籤，以便調查Antifa相關人士。

一名反恐官員透露，與外國恐怖組織掛鉤，「可以解鎖監聽等調查工具。」

國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)表示，極左恐怖主義「這種古老的威脅，正以強大的跨國聯繫與新型態，融合且再度浮現。」

政府官員坦言，部分川普政府官員擔心，未來若政黨輪替，此舉恐為執政的民主黨政府製造機會將這些權力用來打擊保守派人士，包括預期可能於2028年參選總統的加州州長紐森(Gavin Newsom)。

這位官員並透露，司法部與白宮顧問辦公室已有官員關切此事，部分人士甚至決定不出席16日的國務院會議。

白宮官員駁斥這類說法「不代表白宮的普遍看法」，反控民主黨曾將國安工具武器化、用以對付保守派政敵，並援引政府5月發布的反恐戰略，強調「絕不允許將美國獨特的反恐能力用於黨派目的」。

國務院前反恐金融和指定辦公室(CTFD)主任布拉扎基斯(Jason Blazakis)表示，美國法律規定，僅具外國屬性的組織才能被列為外國恐怖組織，若在美國境內實質存在則不符合資格，要如此認定Antifa恐有困難。

華郵取得的文件顯示，受邀名單包括大多數歐洲國家、拉美大國及印度、印尼、新加坡等亞洲國家；多位歐洲外交官也對於受邀感到困惑，有人說「我們這裡沒有Antifa」，另有官員透露，美國執法單位並未將左派恐怖主義視為高度優先威脅。