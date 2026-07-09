美伊停火結束？川普不敢全面開戰 怕被比作胡佛

美國總統川普。（美聯社）

有線電視新聞網（CNN）分析指出，川普 宣布美伊 停火「已結束」，看似是軍事決策，實際卻可能讓尚未恢復元氣的美國能源供應再度面臨衝擊。

美伊6月中旬簽署諒解備忘錄後，緊張局勢一度降溫，約有2億桶原油重新經由荷莫茲海峽 運出，油價回落，讓川普有了一些喘息空間。

但CNN指出，短短三周時間，仍不足以化解全球史上最大的石油供應衝擊。美國不僅來不及補回戰略石油儲備（SPR），商業原油庫存也仍處低檔，一旦荷莫茲海峽再度全面關閉，美國經濟恐再受重擊。

停火三周不夠補庫存

目前，美國戰略石油儲備已降至1983年以來最低水準，僅剩3.195億桶，較戰前減少23%；位於奧克拉荷馬州庫欣的商業原油庫存，也仍低於營運安全水準，使美國在面對颶風季或荷莫茲海峽再次封鎖時，缺乏足夠緩衝。

這也解釋了川普為何遲遲不願讓戰事全面升級。儘管伊朗無法直接攻擊美國本土，但只要能推升油價與通膨，就足以衝擊美國經濟。

川普曾在七大工業國集團（G7）峰會上表示，不希望看到「經濟災難」，並擔心若戰事持續下去，自己恐怕會被拿來與美國經濟大蕭條初期執政的前總統胡佛（Herbert Hoover）相提並論。

目前他的支持率已跌至第二任期新低的34%，而11月期中選舉僅剩幾個月，共和黨保住國會控制權的情勢變得更加不利。

分析認為，川普或許仍寄望透過軍事施壓，迫使伊朗重返核計畫談判桌，但多數專家認為，幾乎沒有跡象顯示德黑蘭願意做出他所要求的重大讓步。

川普沒有好選項

曾任民主、共和兩黨政府中東談判代表的Aaron David Miller表示，川普已把自己逼進死角，不論是升高軍事行動或重回外交談判，都很難從伊朗身上取得真正想要的成果。

華府已撤銷允許伊朗對外售油的豁免，等於取消了伊朗在臨時協議中獲得的最大利益之一。但儘管經濟與軍事能力均遭重創，伊朗強硬派領導層似乎仍願意承受更多打擊。

專家認為，本周雙方互相攻擊，更可能是為了替未來的談判累積籌碼，而非準備重返全面戰爭。

前美國國家情報官員、現任華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員Jonathan Panikoff表示，未來更可能出現的是「受控的不穩定」（managed instability），也就是衝突反覆發生，雙方持續有限度交火，卻始終找不到永久退場機制。