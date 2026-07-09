川普嗆20比1還擊 伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

伊朗國家電視台8日影像截圖顯示，一枚飛彈在未知地點升空飛行。（路透）

美國總統川普 8日表示，他認為美國與伊朗 持續8周的停火已經結束，並警告美軍很可能還會發動更多空襲。美國中央司令部（CENTCOM）稍晚證實，美軍當晚已對伊朗發動新一輪空襲。伊朗對美談判首席代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則警告美國：「你若攻擊，就會遭到攻擊。」

福斯新聞報導，川普為美國最新一輪空襲辯護，稱這是為了報復伊朗攻擊荷莫茲海峽 商船，強調「還擊得更猛烈」，並指伊朗每次攻擊美國時，美方都會以「20：1」回應。被問及衝突是否已回到全面戰爭時，川普回答：「我不知道。」但他主張，美國已達成軍事目標，並稱伊朗「所剩無幾」。

CNN報導，卡利巴夫在X發文表示：「美國至今仍未明白，霸凌與違背承諾已不再毫無代價。我把話說清楚：你若攻擊，就會遭到攻擊。不要徒勞掙扎，否則只會陷得更深。荷莫茲海峽只會依照『伊朗的安排』開放，而不是屈服於美國的威脅。」

半島電視台報導，巴林響起空襲警報，科威特則通報遭到「敵對飛彈與無人機」攻擊。獨立調查新聞媒體「Drop Site News」引述伊朗塔斯尼姆通訊社報導，巴林境內美國第五艦隊總部遭到攻擊，網路上也流傳疑似相關畫面。

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伊朗革命衛隊則發布聲明，指出美國在科威特和巴林重要基地的基礎設施遭到打擊。聲明指控美國再次違反所有承諾，攻擊伊朗南部沿海多個地點，以及東部省分通往馬什哈德的兩座橋梁，強調不會對美軍侵略置之不理。

根據聲明，革命衛隊已展開第一階段「懲罰性回應」，由海軍與航太部隊發動飛彈及無人機聯合作戰，襲擊美軍位於科威特阿里夫詹（Arifjan）、阿里．薩勒姆（Ali Al Salem），以及巴林賈菲爾（Juffair）、謝赫伊薩（Sheikh Isa）基地的重要基礎設施。

革命衛隊最後警告，美國若再次發動侵略，伊朗將把打擊範圍擴大至中東其他美軍基地。