川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

美國總統川普8日在土耳其安卡拉舉行記者會。（歐新社）

美國總統川普 8日表示，美伊持續8周的停火已經結束，美軍隨後對伊朗 發動新一輪空襲。Axios報導，白宮正準備應對美伊新一輪交火，可能持續數天、甚至數周。美國官員指出，戰事持續時間與激烈程度將完全取決於德黑蘭的下一步行動。

美伊戰爭原本目標是削弱伊朗飛彈能力，並摧毀殘餘核子計畫，如今已演變為一場圍繞全球最重要能源咽喉荷莫茲海峽 的開放式衝突。隨著外交陷入停滯，軍事施壓重新成為川普戰略的核心。一名美國官員表示，這波衝突升高可能持續一兩天、一周，甚至一個月，端視伊朗是否持續攻擊荷莫茲海峽商船。這名官員更用上「F字眼」表示：「我們要甩他們幾巴掌，讓他們知道我們不是鬧著玩的。」

美方官員表示，近幾周已有數百艘油輪順利經由荷莫茲海峽駛離波斯灣，因此白宮認為目前仍有進一步升高衝突的空間，也降低政府內部對於新一輪衝突將立即推升國際油價的憂慮。

一名美國官員聲稱，目前這波衝突升高源於伊朗分裂的領導階層中，較激進派人士不滿初步和平協議並未為德黑蘭帶來真正利益；此外，隨著數百艘船舶經由靠近阿曼海岸的南側航道航行，伊朗感受到自己在荷莫茲海峽的籌碼逐漸流失。

該官員還表示，儘管美國提供制裁豁免，伊朗仍難以出售石油，因為金融機構不願核准相關交易，各國也不願依賴臨時性豁免措施；遭凍結的伊朗資金則因伊朗尚未完成協議要求的核計畫相關措施而仍未解禁。美國促成的以色列與黎巴嫩框架協議，也使初步和平協議中有關黎巴嫩的內容失去必要性。

這名官員表示：「伊朗部分領導層對這些事情都很不滿。他們開始開火，而我們決定該狠狠甩回去。這是一個過程。我們有耐心。如果我們認為拿不到想要的協議，就不會達成協議。」

美國副總統范斯8日表示，美方立場很簡單，就是荷莫茲海峽必須保持開放。如果伊朗試圖封鎖荷莫茲海峽，美軍就會做出回應。他說：「他們可以照辦，也可以承受昨晚發生在他們身上的事。這種情況會一直持續，直到他們重新開放那條航道，並停止向商船開火。」