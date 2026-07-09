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川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

新機安全疑慮？美伊緊張 川普突改搭舊空軍1號

記者胡玉立／綜合報導
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川普總統8日返回美國時卻改搭舊空軍一號，正值美伊再度交火，引起安全防衛上的揣測。...
川普總統8日返回美國時卻改搭舊空軍一號，正值美伊再度交火，引起安全防衛上的揣測。（路透）

川普總統8日結束北約峰會，突然宣布將改乘舊「空軍一號」專機離開土耳其，而不是他7日抵土國時搭乘的卡達贈送新「空軍一號」專機，到了英國後再換搭新的「空軍一號」返回華府。由於美伊8日甫重啟戰爭，這項出乎意料的改變立即引發新機可能無法抵擋伊朗砲火的猜測，川普則向媒體反覆自稱「我是伊朗暗殺名單的頭號目標」。

川普自稱是伊朗頭號暗殺目標 離開土耳其後在英換回新機

川普總統8日離開土耳其安卡拉時意外換乘舊的空軍一號，在飛到英國時才又換乘卡達贈送...
川普總統8日離開土耳其安卡拉時意外換乘舊的空軍一號，在飛到英國時才又換乘卡達贈送的新空軍一號，引發新機安全防衛不足的猜測。（路透）

航班追蹤器顯示，由卡達贈送改裝的新「空軍一號」波音747-8飛機，8日稍早自土耳其起飛，同日下午降落在美國空軍在歐洲的重要據點--英國皇家空軍米爾登霍爾基地(Mildenhall Air Force Base)。舊「空軍一號」波音VC-25A飛機也降落在同一基地，視頻顯示川普8日晚登上新「空軍一號」。

川普上周啟用的新「空軍一號」專機，已兩度在國內使用；7日是川普首次搭新機進行國際飛行；在抵達土耳其首都安卡拉時，川普還曾對新機奢華內飾讚不絕口。

川普總統7日搭乘卡達贈送的新空軍一號飛抵土耳其。（美聯社）
川普總統7日搭乘卡達贈送的新空軍一號飛抵土耳其。（美聯社）

但8日川普突然透過社媒宣布將改乘舊「空軍一號」離開土耳其，宣稱他「想懷舊一下」，還要「將極其壯觀的嶄新空軍一號送到英國米爾登霍爾空軍基地，讓我們偉大軍人英雄有機會欣賞空軍機隊的美麗新成員。」

在記者會上被問到換機是否出於安全擔憂時，川普沒有否認。他說：「我是伊朗的頭號目標。他們想除掉美國領導人，也就是我……到目前為止，我想我還算幸運。但這或許不會持續太久。」

川普並表示，「飛機將飛往歐洲一或兩個大型基地，向部隊展示，然後我們將以『正常方式』返國。」在總統出訪期間，總是會有另一架可以擔任「空軍一號」的飛機處於待命狀態。

美國廣播公司(ABC)報導，據信，已服務歷屆美國總統35年的舊款「空軍一號」，配備反飛彈防禦系統；當局嚴禁任何人近距離拍攝其尾部照片。打從新機亮相以來拍攝到的照片則顯示，它似未配備與舊機相同的一些反飛彈系統。

伊朗是土耳其鄰國。退休陸軍上將艾布蘭(Robert Abrams)表示，安卡拉機場周圍保全「可能令人擔憂； 安保措施必須足夠嚴密才行，我認為是在這種情況下，川普總統同意不搭乘新機。」

伊朗擁有多種飛彈和無人機，射程足以完成從伊朗邊境到土耳其約800哩的飛行距離。根據國際戰略研究中心(CSIS)說法，伊朗的有效武器不足以打擊距離約2500哩射程的英國。

航空和國防諮詢公司Teal Group高級分析師格特勒(Jeremiah Gertler)曾向美聯社表示，卡達贈送的波音噴射機缺少對抗系統且通訊天線數量似乎較少，更適合國內飛行。

卡達贈送的新機只是作為過渡機型使用。目前有兩架波音747-8噴射機正在改裝為「空軍一號」永久升級機型，但交付日期已延期四年，預計2028年中期才能交貨。

精華 FAQ

  • 川普在記者會上未直接否認安全疑慮，還表示自己是伊朗頭號目標，外界因此推測他改搭舊機，與美伊衝突升高及新機防護能力有關。

  • 報導指出，舊款空軍1號配備反飛彈防禦系統，且對尾部拍攝有嚴格限制；新機則被指缺少部分對抗系統，通訊天線數量也似乎較少。

  • 這架卡達贈送的新空軍1號只是過渡機型，會先用於短期任務；真正的永久升級版仍在改裝中，預計要到2028年中期才可能交付。

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