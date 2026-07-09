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川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

川普批伊朗「病態」不想再打交道 擬恢復海上封鎖

記者陳熙文／華盛頓報導
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美國與伊朗再度交火，才剛簽署的停戰備忘錄備受威脅。圖為德黑蘭民眾參加前領導人哈米...
美國與伊朗再度交火，才剛簽署的停戰備忘錄備受威脅。圖為德黑蘭民眾參加前領導人哈米尼喪禮時手持抗議川普與內唐亞胡的標語。（路透）

美伊情勢再度出現變數，美國總統川普8日表示，他不確定是否還想要與伊朗達成協議，不如就讓美軍完成任務，川普更一度表示美伊之間的停火已經結束。中央司令部（CENTCOM）8日下午指出，在三軍總司令的指示之下，美軍向伊朗發動進ㄧ步攻擊，以削弱伊朗威脅荷莫茲海峽自由航行的能力。

此消息一出，美股全面重挫，原油價格也飆至近期新高，半導體股受博通上漲影響收盤時略漲。

美伊雖然在6月簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄，為雙方達成最終協議提供60天的談判窗口，不過雙方近期再度傳出交火。針對伊朗近日攻擊3艘通過荷莫茲海峽的商船，美國中央司令部對伊朗發動新一波攻勢，使用精確導引武器打擊超過80個目標。

川普8日在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會受訪時表示，美軍有很大的機會再向伊朗發動攻擊，並警告伊朗，美軍可能會在8日晚上重創伊朗；不過，川普也說，美國會看事情會怎麼發展。

國防部長赫塞斯表示，只要川普給出綠燈，國防部將更大更深入地打擊伊朗。

中央司令部(CENTCOM)在美東時間8日傍晚指出，美軍向伊朗展開新一波的攻擊行動，以打擊伊朗威脅荷莫茲海峽自由航行的能力；中央司令部指出，美國追究伊朗近期在國際水域上攻擊船隻和民間船員的責任。

川普8日也說，美軍可能重新在荷莫茲海峽實施海上封鎖，而且只針對伊朗進行封鎖。

川普在受訪時一度表示，認為美伊協議已經終結，他不想再與伊朗打交道，並批評伊朗是病態、惡毒和暴力的一群人；川普也批評伊朗方面的態度反覆，指他們明明已經達成協議，但他們又會告訴媒體另一套說詞。

川普指出，美伊可以繼續談判，但他認為是浪費時間，不過川普稍晚又表示，他不認為戰爭會再起，並表示，不管發生什麼事情，都會很快落幕。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）8日則在X平台上表示，伊朗依據諒解備忘錄的規定，有決定船隻通過荷莫茲海峽的權力，美方卻挑戰這項規定，並單方面對伊朗做出侵略性攻擊，違反了美伊之間的協議，強調伊朗將堅定維護國家利益，並行使其主權。

精華 FAQ

  • 川普表示他不確定是否還要與伊朗達成協議，甚至一度說美伊停火已經結束，並批評伊朗是病態、惡毒又暴力的一群人，顯示態度明顯轉趨強硬。

  • 中央司令部指出，美軍依三軍總司令指示對伊朗展開新一波攻擊，使用精確導引武器打擊超過80個目標，目的在削弱伊朗威脅荷莫茲海峽自由航行的能力。

  • 伊朗外交部發言人表示，依諒解備忘錄伊朗對通過荷莫茲海峽的船隻有決定權，美方單方面發動侵略性攻擊已違反協議，伊朗將堅定維護國家利益與主權。

伊朗 川普 荷莫茲海峽

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