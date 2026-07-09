美烏氣氛友好 澤倫斯基明顯對川普放低姿態

川普總統（右）8日在北約峰會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基(左)會談，場面溫馨，一掃上次在白宮會面時的火爆氣氛，川普甚至同意在烏克蘭生產愛國者飛彈。（路透）

與烏克蘭總統澤倫斯基 舉行兩人之間歷來最溫馨的會談。川普 大力讚揚澤倫斯基及烏克蘭的戰爭努力，他以不同尋常的正面語氣談論烏克蘭對俄羅斯境內目標發動的深入打擊；川普也表示，俄羅斯總統普亭 希望俄烏領袖能在莫斯科見面，並詢問澤倫斯基的意見，不過澤倫斯基回應說，「這很困難，那邊有很多烏克蘭無人機。」意指烏克蘭對俄國的深入打擊已經危及俄國首都。

川普表示，普亭與澤倫斯基兩人未來將會見面，會有很正面的事情發生。

川普出席在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會，8日與澤倫斯基見面，川普對澤倫斯基表達善意，稱誰能想到兩人去年在白宮橢圓辦公室發生爭執後，現在能發展出這麼好的關係。

川普並表示，兩人的好關係才正要開始，也稱讚烏克蘭很有未來，擁有如此豐饒的土地、如此豐富的資產，以及如此優秀的人民。

CNN報導，澤倫斯基此行原本希望爭取更多對烏軍援，但美伊緊張情勢再度升高，使峰會焦點更加複雜。會談前後，澤倫斯基明顯放低姿態，多次感謝川普與美國支持烏克蘭。兩人過去關係並不平順，澤倫斯基此次在安卡拉必須謹慎處理與川普的互動。

川普8日在烏克蘭問題上的言論，與他上任第一年時的態度形成了戲劇性的轉變。當時，他曾稱澤倫斯基對美國援助「不知感恩」，並指責澤倫斯基「拿第三次世界大戰冒險」。

川普在北約峰會場邊會晤澤倫斯基前告訴記者：「澤倫斯基做得非常出色。」他表示：「看看，他一直非常有效率，而且他擁有最好的裝備，因為他擁有我們提供的裝備。」川普又說，支持烏克蘭攻擊深入俄羅斯境內的目標，並稱這種升級行動可能有助於結束戰爭。