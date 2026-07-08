川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

美國總統川普8日在安卡拉舉行的北約峰會上表示，他不想與西班牙有任何往來。 （路透）

美國總統川普 8日在安卡拉舉行的北約 峰會上表示，他不想與西班牙有任何往來，他已下令他的財長貝森特切斷與西班牙的一切貿易往來，並稱西班牙是北約（NATO）中的「糟糕夥伴」。

這不是川普第一次對西班牙表達不滿，因該國不僅未同意北約將國防支出占GDP的比率提高至5%的新目標，西班牙政府更拒絕同意美國利用其領空或境內基地來進行對伊朗 的戰爭。

川普對坐他身旁的北約秘書長呂特說：「西班牙什麼都不同意，你們不該遷就他們。」還轉頭對貝森特說，「我不想和他們做任何貿易，明白嗎？」貝森特回答：「沒問題，總統先生。」

川普繼續碎念：「立刻處理，別跟他們談任何事。他們沒救了，都是壞人」，「他們從我們這裡賺了那麼多錢，我們不能再讓他們賺那麼多。我不想跟他們做任何生意」。

路透報導，西班牙首相辦公室就川普下令斷絕貿易往來一事發表聲明，表示西班牙將其視為司空見慣的言論。

不過西班牙股市8日的表現在歐洲主要股市中敬陪末座，IBEX35指數盤中跌2.7%，英法德股市也下挫，但跌幅沒有西國股市這麼深。