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美伊停火破局 川普：諒解備忘錄已完了

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美伊停火破局 川普：諒解備忘錄已完了 與伊朗打交道浪費時間

編譯梁采蘩／即時報導
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在美伊7日一連串互相攻擊後，美國總統川普8日上午在北約峰會開場時表示，他認為與伊...
在美伊7日一連串互相攻擊後，美國總統川普8日上午在北約峰會開場時表示，他認為與伊朗的諒解備忘錄「已經完了」。（美聯社）

在美伊7日一連串互相攻擊後，美國總統川普8日上午表示，他認為與伊朗的諒解備忘錄「已經完了」。美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在北約峰會上說：「跟他們打交道是在浪費時間。」

這是迄今最明確跡象，顯示美伊簽署的初步和平協議幾乎已破局。美國總統最新談話發表前，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，已對巴林與科威特境內的美軍目標發動攻擊，作為美國攻擊伊朗的回應。

在協議破局之際，川普痛斥伊朗是「邪惡、病態的人」。他在北約峰會開場時發言，稱伊朗是「卑劣玩家」，因為伊朗鎖定荷莫茲海峽商船，違反停火協議。

川普表示，美國與伊朗談判是在浪費時間，並表達希望「做我們該做的事」，而不是繼續追求外交途徑。他說：「我們必須去除他們的癌症，他們的癌症。你知道該怎麼做嗎？癌症必須及早切除。這就是我的感覺。」

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精華 FAQ

  • 川普表示，美伊簽署的諒解備忘錄「已經完了」，並認為雙方在一連串攻擊後，先前的初步和平安排幾乎已經破局。

  • 伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，已對巴林與科威特境內的美軍目標發動攻擊，作為對美國攻擊伊朗行動的回應，讓局勢進一步升高。

  • 川普痛批伊朗是「邪惡、病態的人」與「卑劣玩家」，並說談判是在浪費時間，暗示美國可能不再優先追求外交，而是採取其他做法。

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