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川普的「完全支持」有條件？呂特：他期待北約盟國軍費向美國看齊

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川普的「完全支持」有條件？呂特：他期待北約盟國軍費向美國看齊

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（右）6月24日在華府白宮橢圓辦公室會見北約秘書長呂特（左）。(路透...
美國總統川普（右）6月24日在華府白宮橢圓辦公室會見北約秘書長呂特（左）。(路透)

北約秘書長呂特8日在安卡拉峰會期間受訪時表示，美國總統川普「完全支持」北約，但他「期待」北約各成員國在國防支出上與美國「看齊」。

天空新聞安全與國防事務主編海恩斯（Deborah Haynes）詢問呂特，是否仍認為川普是北約的堅定支持者，以及是否認真看待川普威脅撤出駐歐美軍並接管格陵蘭的說法。呂特回答，川普「完全支持」北約。他說：「美國對北約有完全的承諾，但過去有一項期待，某種程度上至今仍然存在。」

他接著表示：「所以這項承諾是存在的，毫無疑問。也是因為北約的存在符合美國利益，例如防止俄羅斯核子潛艦抵達美國沿岸。」

呂特指出，美國若要維持安全，就需要安全的大西洋、歐洲與北極地區，因此美國對北約有完全的承諾。但他表示，這項「期待」過去如此，如今仍然如此，也就是歐洲與加拿大應在國防支出上與美國「看齊」。

呂特進一步表示：「現在，好消息是，也是今天最大的勝利，就是歐洲與加拿大正朝這個方向努力。」並指出，這是俄羅斯總統普亭的失敗，也是川普的勝利。

另外，根據CNN報導，呂特支持美國最新對伊朗發動的空襲，並稱「絕對有必要」。他說，大家都看到昨天商船遭到攻擊，「當雙方已經停火，而伊朗基本上違反停火協議，我認為美國強力回應至關重要。」

他指出，伊朗核子計畫將列入今天北約主要會議的議程，並預期盟國將再次確認，伊朗絕對不能擁有核武能力。他並補充，自由航行也將列入討論，因為「荷莫茲海峽完全恢復通航，對32個北約盟國都至關重要」。

精華 FAQ

  • 呂特表示，川普對北約是「完全支持」，美國也對北約有完全承諾；但他同時強調，川普仍期待盟國在國防支出上更接近美國的水準。

  • 他指出，北約符合美國自身利益，因為有助維持大西洋、歐洲與北極地區安全，也能防止俄羅斯核子潛艦逼近美國沿岸。

  • 呂特支持美國對伊朗的空襲，認為有必要強力回應違反停火的行為；同時他表示，伊朗核計畫與荷莫茲海峽自由航行都將成為北約會議重點。

北約 川普 格陵蘭

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