川普北約峰會期間拍板空襲 伊朗反控美方5大毀約 強調「不會屈服」
美軍7日空襲伊朗，以報復伊朗近日在荷莫茲海峽附近對商船發動的一連串襲擊，打擊超過80個目標。伊朗對美國談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）隨後發文，列出美國違反初步和平協議的「重大事項」，並強調「不會屈服」。
福斯數位新聞報導，一名美國官員證實，美國總統川普出席北約安卡拉峰會期間，批准對伊朗的攻擊計畫，並下令執行。該官員表示，川普召集多名高層官員，包括國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、財政部長貝森特及參謀首長聯席會議主席凱恩上將。
另一名美國官員表示，此次空襲是美方所稱針對通過荷莫茲海峽「無辜船隻」發動「國際恐怖主義行為」的「直接結果」。
卡利巴夫在「X」指出，美方「違反伊朗對荷莫茲海峽的調整措施」、「持續威脅發動進一步打擊」、「恢復石油制裁」、「攻擊伊朗南部」，以及「持續對黎巴嫩發動猶太復國主義侵略」。他寫道：「霸凌與勒索的時代已經結束，這條路行不通。我們不會屈服。」
CNN報導，伊朗國家廣播電視台（IRIB）8日凌晨報導，伊朗最高聯合軍事指揮機構「哈塔姆安比亞中央司令部」表示，伊朗軍方「將對美國的侵略與恐怖行動作出毀滅性回應」。該司令部還表示，「在任何情況下，都不允許干涉荷莫茲海峽的事務或管理」，通過荷莫茲海峽的船隻，「唯一安全通道」是伊朗指定航線。
一名區域消息人士告訴CNN，一些地區盟友正分別向美國與伊朗傳遞訊息，試圖阻止衝突進一步升級並維持停火。不過，根據半島電視台報導，巴林與科威特都已響起空襲警報。科威特軍方宣布，正因應「敵方飛彈與無人機攻擊」，並呼籲民眾遵守當局安全與維安指示，同時證實科威特全國各地聽到的爆炸聲，都是成功攔截所造成。
半島電視台報導，伊朗革命衛隊宣稱，作為美方違反協議的初步回應，已發動飛彈與無人機聯合作戰，打擊位於巴林的美國第五艦隊總部，以及科威特阿里．薩勒姆空軍基地等85處「重要美軍軍事設施」，並擊落一架試圖干擾行動的美軍MQ-9無人機。還將美國攻擊與伊朗已故領袖的送葬隊伍相連，稱華府試圖掩蓋這一「歷史性事件」。
報導指川普在北約安卡拉峰會期間，召集多名高層官員討論後，批准對伊朗的攻擊計畫並下令執行，最終對多個目標發動空襲。 卡利巴夫列舉美方違反對荷莫茲海峽的調整、持續威脅進一步打擊、恢復石油制裁、攻擊伊朗南部，以及持續對黎巴嫩施壓等事項。 伊朗革命衛隊宣稱已對巴林第五艦隊與科威特基地等美軍設施發動飛彈和無人機攻擊，並警告將對美國的侵略與恐怖行動作出毀滅性回應。
精華 FAQ
報導指川普在北約安卡拉峰會期間，召集多名高層官員討論後，批准對伊朗的攻擊計畫並下令執行，最終對多個目標發動空襲。
卡利巴夫列舉美方違反對荷莫茲海峽的調整、持續威脅進一步打擊、恢復石油制裁、攻擊伊朗南部，以及持續對黎巴嫩施壓等事項。
伊朗革命衛隊宣稱已對巴林第五艦隊與科威特基地等美軍設施發動飛彈和無人機攻擊，並警告將對美國的侵略與恐怖行動作出毀滅性回應。
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