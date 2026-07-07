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川普嗆撤光駐歐美軍 重提接管格陵蘭 再批北約盟友不幫忙

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統7日在北約安卡拉峰會期間，與土耳其總統厄多安舉行雙邊會晤。(美聯社)
川普總統7日在北約安卡拉峰會期間，與土耳其總統厄多安舉行雙邊會晤。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在北約安卡拉峰會放話可能撤出駐歐美軍，並再度主張美國應接管丹麥領土格陵蘭，同時以歐洲盟友未在美伊衝突中提供支援為由加強施壓。

川普總統7日出席北約安卡拉峰會期間，表示可能撤出全部駐歐美軍，同時重申美國應控制格陵蘭，並將此事與他不滿歐洲盟友未在對伊朗戰爭中「提供幫助」連在一起。

金融時報與路透報導，川普長期主張接管屬於丹麥的格陵蘭，被視為北約未來面臨的最大威脅之一。他也一再抨擊歐洲盟友，並警告若盟友不增加國防支出，他可能拒絕在盟友遭受攻擊時出手協防。

川普與土耳其總統厄多安同席時表示：「我們可以把所有士兵撤出歐洲。」他並指出：「格陵蘭應該由美國控制，而不是丹麥。」

他說：「這就是傷害我與北約關係的原因，因為格陵蘭沒有幫助丹麥。丹麥也沒有真正花錢幫助格陵蘭，但對美國而言，那裡是非常重要的一部分，而且周邊都是中國和俄羅斯船隻，這種情況不會發生。」並批評丹麥不願配合，「我們還花了那麼多錢幫助他們對抗俄羅斯。」

川普1月曾揚言要從北約盟友丹麥手中接管格陵蘭，甚至不排除動用武力，導致北約陷入混亂，也引發跨大西洋貿易戰外溢升級的反制威脅，並促使歐洲各國出現數十年來罕見的反美團結。

川普還表示，他在美伊衝突期間要求歐洲盟友提供支援，是在「測試」盟友。他說：「我是在測試他們是否會站在我們這邊，因為我一直認為我們都在幫助他們，但我不確定他們是否也會幫助我們。」他並表示，義大利、德國與法國都「拒絕了我們」。

他接著說：「我們為什麼要花數千億美元，而他們卻不支持我們？我們一直都在支持他們。」

北約未立即回應詢問。同樣出席北約安卡拉峰會的丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）稍後表示，希望盟友尊重丹麥主權，並接受格陵蘭不會出售的事實。她說：「美國希望擁有並接管格陵蘭是眾所皆知的立場，我也希望大家同樣清楚知道，這件事不會發生。」

她並表示，沒有計畫在安卡拉討論鄰近北極的高北地區（High North）、北極或格陵蘭議題。格陵蘭外交部長艾格德（Mute Egede）在臉書發文表示，格陵蘭的未來應由格陵蘭人民決定。他說：「一直都是如此，未來也將一直如此。」並表示，格陵蘭應持續與盟友保持密切合作。

精華 FAQ

  • 他表示美國可能把所有駐紮在歐洲的士兵撤出，藉此向北約盟友施壓，要求他們在國防支出與戰略合作上做出更多讓步。

  • 川普主張格陵蘭對美國具有重要戰略價值，周邊又有中俄船隻活動，因此認為應由美國控制；他同時批評丹麥未真正投入資源。

  • 丹麥總理表示希望盟友尊重丹麥主權，並強調格陵蘭不會出售；格陵蘭外長則指出，格陵蘭未來應由當地人民自行決定。

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